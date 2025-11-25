Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل

25-11-2025 | 08:25
نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن "أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل". 
وأضاف المسؤول الأميركي أن "الأوكرانيين وافقوا على اتفاق السلام وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين حلها". 
