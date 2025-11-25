مسؤول أميركي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل

نقلت شبكة " نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن " وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل".

Advertisement

وأضاف المسؤول الأميركي أن "الأوكرانيين وافقوا على اتفاق السلام وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين حلها".