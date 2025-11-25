إلغاء رحلات جويّة في الهند بسبب بركان إثيوبيا



أربك ثوران "هايلي " في إثيوبيا، حركة فوق ، وأدى إلى إلغاء رحلات وتغيير مسارات أخرى، وذلك بعد تشكل سحابة رمادية ضخمة أعاقت الملاحة الجوية.وأعلنت شركتا طيران الهنديتين "إير إنديا" و"أكاسا"، عن إلغاء بعض الرحلات وتغيير مسار أخرى.

وأوضحت "إير إنديا" أنها ألغت 11 رحلة يومي الإثنين والثلاثاء، لإجراء فحوصات احترازية على الطائرات التي حلقت فوق بعض المواقع بعد الثوران، وذلك عقب تعليمات من هيئة الطيران المدني . (سكاي نيوز)