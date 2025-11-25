Advertisement

عربي-دولي

إلغاء رحلات جويّة في الهند بسبب بركان إثيوبيا

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1446655-638996858077346734.png
Doc-P-1446655-638996858077346734.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أربك ثوران بركان "هايلي كوبي" في إثيوبيا، حركة الطيران الجوي فوق الهند، وأدى إلى إلغاء رحلات وتغيير مسارات أخرى، وذلك بعد تشكل سحابة رمادية ضخمة أعاقت الملاحة الجوية.
Advertisement


وأعلنت شركتا طيران الهنديتين "إير إنديا" و"أكاسا"، عن إلغاء بعض الرحلات وتغيير مسار أخرى.
وأوضحت "إير إنديا" أنها ألغت 11 رحلة يومي الإثنين والثلاثاء، لإجراء فحوصات احترازية على الطائرات التي حلقت فوق بعض المواقع بعد الثوران، وذلك عقب تعليمات من هيئة الطيران المدني الهندية. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إير إنديا وأكاسا تلغيان رحلات بسبب ثوران بركان في إثيوبيا
lebanon 24
25/11/2025 19:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: شركتا طيران هندي تلغيان رحلات جوية بعد نشاط بركان "هايلي غوبي" في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا
lebanon 24
25/11/2025 19:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع فلايت أوير: إلغاء وتأخر نحو 2700 رحلة جوية في الولايات المتحدة في اليوم 42 للإغلاق الحكومي
lebanon 24
25/11/2025 19:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع فلايت أوير: إلغاء أو تأخير أكثر من 5300 رحلة جوية في الولايات المتحدة خلال آخر 12 ساعة
lebanon 24
25/11/2025 19:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الطيران الجوي

حركة الطيران

سكاي نيوز

سكاي نيو

الهندية

الهندي

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:58 | 2025-11-25
11:28 | 2025-11-25
11:21 | 2025-11-25
10:47 | 2025-11-25
10:30 | 2025-11-25
10:29 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24