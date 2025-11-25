Advertisement

عربي-دولي

توقف 4 أشخاص جدد في سرقة مجوهرات اللوفر

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:20
أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو، عن توقيف أربعة أشخاص إضافيين على خلفية التحقيق بشأن سرقة مجوهرات من التاج الملكي الفرنسي من متحف اللوفر الشهر الماضي.
وقالت بيكو إنهم "رجلان يبلغان من العمر 38 و39 عاما وامرأتان تبلغان 31 و40 عاما، جميعهم من منطقة باريس". (ارم نيوز)
