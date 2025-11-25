Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال في حادث مروّع في كولورادو

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:29
لقي خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال حتفهم، في حادث تصادم ثلاث مركبات على طريق سريع في ولاية كولورادو الأميركية.
وقالت سلطات دورية الطرق في ولاية كولورادو، إن الحادث وقع عندما فقد سائق سيارة التحكم في عجلة القيادة أثناء سيره في منطقة فرانكتاون الواقعة جنوب دنفر.

وخرجت السيارة عن الطريق وانقلبت ثم اصطدمت بسيارة "سيدان" قادمة في الاتجاه المعاكس، قبل أن تصطدم بشاحنة خفيفة. (ارم نيوز)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24