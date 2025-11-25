بالفيديو... وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال في حادث مروّع في كولورادو

Advertisement

لقي خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال حتفهم، في حادث تصادم ثلاث مركبات على طريق سريع في ولاية الأميركية.وقالت سلطات دورية الطرق في ولاية كولورادو، إن الحادث وقع عندما فقد سائق سيارة عجلة القيادة أثناء سيره في منطقة فرانكتاون الواقعة جنوب دنفر.وخرجت السيارة عن الطريق وانقلبت ثم اصطدمت بسيارة "سيدان" قادمة في الاتجاه المعاكس، قبل أن تصطدم بشاحنة خفيفة. (ارم نيوز)