عربي-دولي

ما الذي تغيّر في مقترح واشنطن لأوكرانيا؟

Lebanon 24
24-11-2025 | 16:45
أفاد مصدر مطّلع لوكالة الصحافة الفرنسية بأن النسخة الأحدث من مسودة الخطة الأميركية لحلّ النزاع في أوكرانيا تتضمّن بنودًا "أفضل بكثير" بالنسبة لكييف.
وقال المصدر إن أوكرانيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية عملت على جعل المقترح الأميركي قابلًا للتنفيذ، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة تسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ بجيش قوامه 800 ألف جندي، مقارنة بـ600 ألف جندي في النسخة الأولية من الخطة.
