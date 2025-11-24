ما الذي تغيّر في مقترح واشنطن لأوكرانيا؟

أفاد مصدر مطّلع لوكالة بأن النسخة الأحدث من مسودة الخطة الأميركية لحلّ النزاع في تتضمّن بنودًا "أفضل بكثير" بالنسبة لكييف.

وقال المصدر إن أوكرانيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية عملت على جعل المقترح الأميركي قابلًا للتنفيذ، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة تسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ بجيش قوامه 800 ألف جندي، مقارنة بـ600 ألف جندي في النسخة الأولية من الخطة.

Advertisement