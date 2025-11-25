Advertisement

عربي-دولي

لقاءان منفصلان.. نتنياهو يتدخل لاحتواء صدام كاتس – زامير

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:28
Doc-P-1446755-638997030768228342.png
Doc-P-1446755-638997030768228342.png photos 0
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، في محاولة لاحتواء الخلاف الحاد بينهما.
وبحسب الصحيفة، جاء اللقاء بين نتنياهو وكاتس على خلفية المواجهة التي اندلعت أمس، بعد مهاجمة زامير قرار وزير الدفاع تجميد التعيينات العليا في الجيش وإعادة فحص تقرير "لجنة تورجمان" حول الفشل في التصدي لعملية "طوفان الأقصى"، معتبراً أن الخطوة تشكّل "استخداماً سياسياً يضر بجهوزية الجيش".

مقرّبون من كاتس أوضحوا أن وزير الدفاع استُدعي لاجتماع منفصل مع نتنياهو، في وقت زاد فيه بيان صادر عن محيطه من حدة التوتر، إذ شدد على أنه "مع استكمال التحقيقات لن يكون هناك مفر من اتخاذ خطوات ضد مسؤولين إضافيين في الجيش وتشديد الإجراءات ضد آخرين"، مضيفاً أن رئيس الأركان "تصرف وفق سلطته ولكن استناداً إلى معلومات جزئية وبصورة غير وافية".

الخلاف تفجّر بعد قرار كاتس إعادة فحص تقرير لجنة تورجمان، التي عملت لسبعة أشهر برئاسة اللواء الاحتياط سامي تورجمان، وشملت مقابلات مع مئات الشهود، واعتمدها رئيس الأركان وعُرضت على الوزير. كاتس أحال التقرير إلى مراقب المنظومة الأمنية لفحصه لمدة 30 يوماً وجمّد التعيينات العليا خلال هذه الفترة.

في المقابل، أصدر زامير بياناً قال فيه إنه أُبلغ بهذه الخطوات عبر وسائل الإعلام بينما كان يشارك في تمرين مفاجئ في الجولان، مؤكداً أن التقرير أُعدّ أصلاً لاختبار جودة التحقيقات داخل الجيش "وليس للاستخدام السياسي"، وأن وقف التعيينات لمدة شهر إضافي "يضر بكفاءة الجيش واستعداده للتحديات القريبة".

وردّ كاتس بالتشديد على أن رئيس الأركان "يخضع لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وحكومة إسرائيل"، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بشأن التعيينات بعد تلقّي استنتاجات المراقب. (روسيا اليوم)
