بولسونارو إلى السجن… استنفاد كل وسائل الطعن بحكم الـ27 عاماً

استنفد الرئيس البرازيلي السابق كل طرق الطعن القانونية في الحكم الصادر بحبسه 27 عاماً بتهمة محاولة الانقلاب، وفق وثيقة نشرتها الثلاثاء، ما يعني أنه بات ملزماً بقضاء محكوميته وراء القضبان.، البالغ 70 عاماً، كان خاضعاً للإقامة الجبرية منذ مطلع آب، قبل أن تأمر المحكمة، السبت، بتوقيفه احتياطياً بسبب "خطر كبير للفرار"، بعدما اتُّهم بمحاولة كسر السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته تمهيداً للهروب.ويُحاكم الرئيس اليميني المتطرف الذي قاد بين 2019 و2022، على خلفية إدانته في 11 أيلول الماضي بالتخطيط لانقلاب يهدف إلى منع الرئيس لويس من تسلّم السلطة بعد فوزه في انتخابات 2022.