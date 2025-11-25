Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعلن مقتل 5 من مسلحي حماس في أنفاق رفح

Lebanon 24
25-11-2025 | 16:28
أعلن الجيش  الإسرائيلي ، الثلاثاء، أنه قضى على 5 مسلحين تابعين لحماس خلال عمليات تمشيط في منطقة شرق رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد خروجهم من نفق، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
ونقلت الصحيفة عن متحدث عسكري أن "المسلحين الذين تم القضاء عليهم كانوا، على الأرجح، قد خرجوا من أنفاق تحت الأرض في شرق رفح".
