إسرائيل تعلن مقتل 5 من مسلحي حماس في أنفاق رفح

أعلن الجيش ، الثلاثاء، أنه قضى على 5 مسلحين تابعين لحماس خلال عمليات تمشيط في منطقة شرق جنوب ، وذلك بعد خروجهم من نفق، بحسب صحيفة " ".ونقلت الصحيفة عن متحدث عسكري أن "المسلحين الذين تم عليهم كانوا، على الأرجح، قد خرجوا من أنفاق تحت الأرض في شرق رفح".