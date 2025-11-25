20
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فرنسا تتهم 3 أشخاص بـ"التجسس الاقتصادي" لصالح روسيا
Lebanon 24
25-11-2025
|
16:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت اتهامات قضائية لثلاثة أشخاص أودعوا على إثرها السجن في
باريس
في إطار تحقيق مع امرأة فرنسية روسية يُشتبه بها في التجسس الاقتصادي، والتدخل لصالح
روسيا
، وفق ما أعلنته
النيابة العامة
في باريس الثلاثاء.
Advertisement
وأوضحت
النيابة
العامة أن أحد المتهمين، وهو رجل روسي يبلغ 40 عاماً، جرى التعرف عليه من خلال تسجيلات بكاميرات المراقبة، في أوائل أيلول، وهو يعلق ملصقات تمجد روسيا على قوس النصر في
العاصمة الفرنسية
، وفق "فرانس برس". (ارم)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعتقل شخصا في منطقة البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران (الحدث)
Lebanon 24
إسرائيل تعتقل شخصا في منطقة البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران (الحدث)
26/11/2025 01:50:19
26/11/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تتهم إدارة ترامب بـ"عداء شرير"
Lebanon 24
كوريا الشمالية تتهم إدارة ترامب بـ"عداء شرير"
26/11/2025 01:50:19
26/11/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
26/11/2025 01:50:19
26/11/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
Lebanon 24
إعلام إيراني: إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
26/11/2025 01:50:19
26/11/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصمة الفرنسية
النيابة العامة
الفرنسية
النيابة
باريس
باري
قد يعجبك أيضاً
حمدوك يحذّر من عودة السودان إلى "الإرث المظلم" ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار
Lebanon 24
حمدوك يحذّر من عودة السودان إلى "الإرث المظلم" ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار
16:58 | 2025-11-25
25/11/2025 04:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن مقتل 5 من مسلحي حماس في أنفاق رفح
Lebanon 24
إسرائيل تعلن مقتل 5 من مسلحي حماس في أنفاق رفح
16:28 | 2025-11-25
25/11/2025 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بولسونارو إلى السجن… استنفاد كل وسائل الطعن بحكم الـ27 عاماً
Lebanon 24
بولسونارو إلى السجن… استنفاد كل وسائل الطعن بحكم الـ27 عاماً
16:17 | 2025-11-25
25/11/2025 04:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقفوا عن تلقي الاوامر.. هل فقدت إيران السّيطرة على الحوثيين؟
Lebanon 24
توقفوا عن تلقي الاوامر.. هل فقدت إيران السّيطرة على الحوثيين؟
16:00 | 2025-11-25
25/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كارثة تهدّد البشرية بسبب الحشرات
Lebanon 24
بالفيديو.. كارثة تهدّد البشرية بسبب الحشرات
15:56 | 2025-11-25
25/11/2025 03:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق
Lebanon 24
توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق
07:32 | 2025-11-25
25/11/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:58 | 2025-11-25
حمدوك يحذّر من عودة السودان إلى "الإرث المظلم" ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار
16:28 | 2025-11-25
إسرائيل تعلن مقتل 5 من مسلحي حماس في أنفاق رفح
16:17 | 2025-11-25
بولسونارو إلى السجن… استنفاد كل وسائل الطعن بحكم الـ27 عاماً
16:00 | 2025-11-25
توقفوا عن تلقي الاوامر.. هل فقدت إيران السّيطرة على الحوثيين؟
15:56 | 2025-11-25
بالفيديو.. كارثة تهدّد البشرية بسبب الحشرات
15:05 | 2025-11-25
ماكرون: محادثات السلام في أوكرانيا تدخل "مرحلة حاسمة"
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24