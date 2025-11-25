Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تتهم 3 أشخاص بـ"التجسس الاقتصادي" لصالح روسيا

Lebanon 24
25-11-2025 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1446790-638997120074537179.png
Doc-P-1446790-638997120074537179.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت اتهامات قضائية لثلاثة أشخاص أودعوا على إثرها السجن في  باريس في إطار تحقيق مع امرأة فرنسية روسية يُشتبه بها في التجسس الاقتصادي، والتدخل لصالح روسيا، وفق ما أعلنته النيابة العامة في باريس الثلاثاء.
Advertisement

وأوضحت النيابة العامة أن أحد المتهمين، وهو رجل  روسي يبلغ 40 عاماً، جرى التعرف عليه من خلال تسجيلات بكاميرات المراقبة، في أوائل  أيلول، وهو يعلق ملصقات تمجد روسيا على قوس النصر في العاصمة الفرنسية، وفق "فرانس برس". (ارم)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعتقل شخصا في منطقة البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران (الحدث)
lebanon 24
26/11/2025 01:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تتهم إدارة ترامب بـ"عداء شرير"
lebanon 24
26/11/2025 01:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
lebanon 24
26/11/2025 01:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
lebanon 24
26/11/2025 01:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة الفرنسية

النيابة العامة

الفرنسية

النيابة

باريس

باري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-11-25
16:28 | 2025-11-25
16:17 | 2025-11-25
16:00 | 2025-11-25
15:56 | 2025-11-25
15:05 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24