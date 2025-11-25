مسؤولون في الجيش الإسرائيلي يُطالبون بوضع "خطة عملياتية" لنزع سلاح حماس

Advertisement

طالب مسؤولون بارزون في الجيش بوضع "خطة عملياتية مستقلة" لنزع سلاح حركة في .وبحسب تقرير للقناة 12 ، فإن حماس "تواصل ترسيخ سيطرتها في قطاع غزة، متجاهلة دعوات نزع سلاحها".وأشار التقرير إلى "تحذير من المؤسسة الأمنية سُمع خلال الأيام الأخيرة في ، مفاده أن حماس تعزز قوتها وتعيد بناء قدراتها، وتعود إلى سيطرة شبه كاملة على قطاع غزة".وقال إن 13 بلدية من أصل 25 في القطاع "عادت إلى النشاط الكامل، كما نشرت الشرطة ونقاط التفتيش مرة أخرى".وأوضحت القناة 13 أن "حماس تعمل على إصلاح البنية التحتية المهمة في غزة".ووفق التقرير، حذر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي من "تجاهل حقيقة أن حماس تعزز قدراتها في قطاع غزة وتستعيدها".وأوضحوا أن " تحتاج إلى وضع خطة عملياتية مستقلة لنزع السلاح من قطاع غزة، لأن الخطة الأميركية لا تقدم حلا لهذا الأمر"، من وجهة نظرهم.