"انتهاكات حقوق الإنسان"... إسرائيل تنضم إلى حملة مناهضة للصين

انضمت إلى بيان أطلقته في ، يحتوي على اتهامات ضد بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان".وتقول صحيفة " أحرنوت" أن هذا الموقف يعد تغيرا جوهريا في نهج إسرائيل التي كانت حتى وقت قريب تلتزم الحياد أو الامتناع عن الانخراط في مثل هذه المبادرات المعادية للصين، وذلك حفاظا على مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية مع .البيان، الذي وقعته 15 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان، يعكس بوضوح أجندة سياسية تهدف إلى تشويه صورة الصين والتدخل في شؤونها الداخلية. وقد سبق لإسرائيل أن امتنعت مرارا عن التوقيع على بيانات مماثلة، كما حدث في أكتوبر 2021 حين رفضت الانضمام إلى بيان دولي ضد الصين، مؤكدة حينها أن لها "مصالح أخرى يجب موازنتها".