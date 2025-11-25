Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تترقب زيارة وزير الجيش الأميركي خلال الأسبوع الحالي

Lebanon 24
25-11-2025
أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك أن أوكرانيا تتوقع زيارة وزير الجيش الأميركي دانييل دريسكول لكييف هذا الأسبوع.
وقال يرماك في منشور على "تلغرام" إنه أجرى اتصالا مع دريسكول، مضيفاً أن "مثلما حدده الرئيس ترامب، نتوقع وزير الجيش في كييف هذا الأسبوع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل بأسرع ما يمكن لتحديد الخطوات الضرورية لإنهاء إراقة الدماء".

وبشأن لقاء محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال يرماك إنه سيجري الإعداد له "بشكل جوهري وسريع"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
 
