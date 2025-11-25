أوكرانيا تترقب زيارة وزير الجيش الأميركي خلال الأسبوع الحالي

Advertisement

أعلن مدير الأوكراني أن تتوقع زيارة وزير الجيش الأميركي دانييل دريسكول لكييف هذا الأسبوع.وقال يرماك في منشور على " " إنه أجرى اتصالا مع دريسكول، مضيفاً أن "مثلما حدده ، نتوقع وزير الجيش في هذا الأسبوع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل بأسرع ما يمكن لتحديد الخطوات الضرورية لإنهاء إراقة الدماء".وبشأن لقاء محتمل بين الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني ، قال يرماك إنه سيجري الإعداد له "بشكل جوهري وسريع"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.