ترامب: روسيا بدأت تقديم التنازلات.. وأكبرها وقف القتال في أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي ، أن بدأت بتقديم ما وصفه بـ"تنازلات ملموسة" من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة ، موضحًا أن أبرز هذه التنازلات يتمثل في استعداد لوقف القتال ووقف التقدم على الأراضي الأوكرانية، معتبرًا أن الحرب لم تكن لتندلع لو كان لا يزال في .وأوضح في تصريحاته للصحفيين، أن مسار النزاع بات يتجه في اتجاه واحد، معتبرًا أن أجزاء من الأراضي المتنازع عليها "قد تصبح روسية في نهاية المطاف". وكشف أن العديد من بنود اتفاق السلام تمت تسويتها بالفعل "بشكل ملائم للغاية"، وذلك بعد أن عدّلت الإدارة الأميركية خطتها للتسوية التي كانت تضم 28 بندًا في نسختها الأولى.، كان قد أكد مؤخرًا أن الخطة الأميركية يمكن أن تُشكل أساسًا لاتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن طلبت مرونة إضافية من موسكو، وأن الأخيرة "مستعدة لذلك".بوتين جدّد كذلك استعداد بلاده للتفاوض، لافتًا إلى أن الوضع الميداني الحالي يصبّ في مصلحة روسيا التي تواصل تحقيق أهدافها عسكريًا. ودعا كييف وحلفاءها إلى التخلي عن "وهم هزيمة روسيا"، محذرًا من أنه في حال رفضت المبادرة الأميركية، فإن ما حدث في كوبيانسك بخاركيف سيُعاد تكراره على جبهات أخرى.