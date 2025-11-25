عن الموعد النهائي للتوصل إلى سلام في أوكرانيا.. ترامب يتراجع!

Advertisement

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي ، أمس الثلاثاء، تراجعه عن الموعد النهائي الذي حدده في وقت سابق لأوكرانيا للموافقة على خطة سلام تدعمها بحلول الخميس.وقال : "الموعد النهائي بالنسبة لي هو عندما يُنجز الأمر".وأضاف ترامب أن المفاوضين يحرزون تقدما في المناقشات مع وأوكرانيا، وأن وافقت على بعض التنازلات.كان ترامب قد أكد في مقابلة، يوم الجمعة الماضي، أن إدارته حددت الخميس المقبل موعدا نهائيا لكي توافق على خطة المكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.وقال في مقابلة إذاعية مع " ": "لقد حددت الكثير من المواعيد النهائية، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، قد يتم تمديد المهل النهائية. لكن يوم الخميس هو الموعد النهائي".