هيغسيث يكشف كلفة إجراء إصلاحات عاجلة في الثكنات العسكرية

أعلن وزير الحرب الأميركي عن تخصيص 1.2 مليار دولار لإجراء إصلاحات عاجلة في الثكنات العسكرية في .ويهدف هذا التمويل إلى معالجة سلسلة من المشكلات البنية التحتية الملحّة، أبرزها: إزالة العفن، وإصلاح النوافذ المكسورة، وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن معالجة تسربات .وأوضح الوزير أن الأموال ستُوجَّه أيضًا إلى تحسين والمعيشية للجنود، من خلال تنظيف المراحيض والحمامات، وحلّ مشكلات انسداد المصارف وتسربات الصرف الصحي، ومعالجة ظاهرة خروج "المياه البنية" من الصنابير، وإنهاء الانقطاعات المتكررة في إمدادات المياه الساخنة.كما تشمل الخطة ترقية أنظمة السلامة داخل الثكنات، مثل تحسين أنظمة الإنذار المبكر للحريق، وتحديث أنظمة التدفئة لضمان بيئة معيشية آمنة وصحية للعسكريين وعائلاتهم.