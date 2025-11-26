Advertisement

عربي-دولي

هيغسيث يكشف كلفة إجراء إصلاحات عاجلة في الثكنات العسكرية

Lebanon 24
26-11-2025 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1446859-638997397072882813.png
Doc-P-1446859-638997397072882813.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عن تخصيص 1.2 مليار دولار لإجراء إصلاحات عاجلة في الثكنات العسكرية في الولايات المتحدة.
Advertisement

ويهدف هذا التمويل إلى معالجة سلسلة من المشكلات البنية التحتية الملحّة، أبرزها: إزالة العفن، وإصلاح النوافذ المكسورة، وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن معالجة تسربات الغاز.

وأوضح الوزير أن الأموال ستُوجَّه أيضًا إلى تحسين الظروف الصحية والمعيشية للجنود، من خلال تنظيف المراحيض والحمامات، وحلّ مشكلات انسداد المصارف وتسربات الصرف الصحي، ومعالجة ظاهرة خروج "المياه البنية" من الصنابير، وإنهاء الانقطاعات المتكررة في إمدادات المياه الساخنة.

كما تشمل الخطة ترقية أنظمة السلامة داخل الثكنات، مثل تحسين أنظمة الإنذار المبكر للحريق، وتحديث أنظمة التدفئة لضمان بيئة معيشية آمنة وصحية للعسكريين وعائلاتهم.
مواضيع ذات صلة
وزير المهجرين كمال شحادة: الدبلوماسية مطلوبة بعد المواجهة العسكرية التي كلفتنا الدمار (العربية)
lebanon 24
26/11/2025 11:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إغاثية عاجلة
lebanon 24
26/11/2025 11:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال طردت السكان من مدينة طوباس وحولتها إلى ثكنة عسكرية (الجزيرة)
lebanon 24
26/11/2025 11:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم منزلاً وتحوّله الى ثكنة عسكرية خلال اقتحامها ضاحية ذنابة في طولكرم
lebanon 24
26/11/2025 11:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الظروف الصحية

بيت هيغسيث

حسين ال

الغاز

نواف

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:34 | 2025-11-26
03:43 | 2025-11-26
03:40 | 2025-11-26
03:30 | 2025-11-26
03:29 | 2025-11-26
03:08 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24