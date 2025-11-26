انطلاق عملية عسكرية إسرائيلية واسعة شمالي الضفة

Advertisement

أعلنت بدء عملية عسكرية واسعة شمالي المحتلة.وقال بيان مشترك للجيش وجهاز (الشاباك)، إنهما أطلقا، مع حرس الحدود الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، عمليات في إطار عملية واسعة النطاق لـ" "، شمالي الضفة.وأضاف البيان: "لن تسمح قوات الجيش وجهاز الأمن العام للإرهاب بالتجذر في المنطقة، وهي تعمل بشكل استباقي لإحباطه".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات اقتحمت طوباس وبلدتي عقابا وطمون، ونفذت مداهمات للمنازل، وأجبرت عددا من العائلات على المغادرة، وحولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس شمال شرقي الضفة تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي.كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، عن تعطيل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة.