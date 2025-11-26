Advertisement

عربي-دولي

ترامب ينفي نيته إقالة مدير الـ FBI

Lebanon 24
26-11-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1446879-638997422813953183.jpg
Doc-P-1446879-638997422813953183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كاش باتل، أمس الثلاثاء وذلك بعدما ذكرت شبكة "إم.إس ناو" الإخبارية أن الأخير يدرس إقالة باتل من المنصب.
Advertisement

وعندما سئل عن التقرير، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إن باتل يقوم "بعمل رائع"، وفق رويترز.

أتى ذلك بعد أن نقلت "إم.إس ناو" عن 3 مصادر مطلعة في تقرير إلكتروني بوقت سابق الثلاثاء أن الرئيس الأميركي وكبار مساعديه يشعرون بإحباط متزايد إزاء العناوين الرئيسية غير المشجعة التي أثارها باتل.

كما أشارت الشبكة المعروفة سابقاً باسم "إم.إس.إن.بي.سي" إلى أن ترامب وكبار مساعديه أكدوا لبعض الحلفاء أن الرئيس يبحث إقالة باتل ويدرس تعيين آندرو بيلي، المسؤول الكبير في "إف.بي.آي"، ليحل محله.

هذا ونفى البيت الأبيض أن يكون الرئيس الأميركي يفكر في إقالة باتل من منصبه.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة "إكس" أن المسألة "مختلقة تماماً"، ونشرت صورة لترامب وباتل قالت إنها التُقطت في المكتب البيضاوي أمس الثلاثاء. 
 
مواضيع ذات صلة
مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي ينفي التهم الموجهة إليه في أول جلسة استماع له أمام المحكمة بتهم تتعلق بالشهادات الكاذبة وعرقلة إجراء بالكونغرس
lebanon 24
26/11/2025 11:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغوط متزايدة على زيلينسكي لإقالة مدير مكتبه.. والسبب؟
lebanon 24
26/11/2025 11:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات من ترامب
lebanon 24
26/11/2025 11:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حاول اغتيال عرفات... أشهر جاسوس إسرائيلي في أميركا اعتقله الـ"FBI"
lebanon 24
26/11/2025 11:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الاتحادي

المكتب البيضاوي

على متن الطائرة

مكتب التحقيقات

دونالد ترامب

البيت الأبيض

مكتب التحقيق

مدير مكتب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:34 | 2025-11-26
03:43 | 2025-11-26
03:40 | 2025-11-26
03:30 | 2025-11-26
03:29 | 2025-11-26
03:08 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24