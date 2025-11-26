ترامب ينفي نيته إقالة مدير الـ FBI

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي دعمه لمدير (إف.بي.آي) كاش باتل، أمس الثلاثاء وذلك بعدما ذكرت شبكة "إم.إس ناو" الإخبارية أن الأخير يدرس إقالة باتل من المنصب.وعندما سئل عن التقرير، قال للصحافيين الرئاسية إن باتل يقوم "بعمل رائع"، وفق .أتى ذلك بعد أن نقلت "إم.إس ناو" عن 3 مصادر مطلعة في تقرير إلكتروني بوقت سابق الثلاثاء أن الرئيس الأميركي وكبار مساعديه يشعرون بإحباط متزايد إزاء العناوين الرئيسية غير المشجعة التي أثارها باتل.كما أشارت الشبكة المعروفة سابقاً باسم "إم.إس.إن.بي.سي" إلى أن ترامب وكبار مساعديه أكدوا لبعض الحلفاء أن الرئيس يبحث إقالة باتل ويدرس تعيين آندرو ، المسؤول الكبير في "إف.بي.آي"، ليحل محله.هذا ونفى أن يكون الرئيس الأميركي يفكر في إقالة باتل من منصبه.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة "إكس" أن المسألة "مختلقة تماماً"، ونشرت صورة لترامب وباتل قالت إنها التُقطت في أمس الثلاثاء.