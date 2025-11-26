22
عربي-دولي
قرقاش ينفي ان تكون الإمارات قدمت أي دعم عسكري للأطراف المتحاربة في السودان
Lebanon 24
26-11-2025
|
01:21
A-
A+
بشكل قاطع، نفى
المستشار الدبلوماسي
لرئيس
دولة الإمارات
أنور قرقاش
أن تكون بلاده قدمت أي دعم عسكري للأطراف المتحاربة في
السودان
.
وقال
قرقاش
في حديث لشبكة "
سي إن
إن" الإخبارية الأميركية: "أعتقد أن
الإمارات
كانت متسقة في موقفها بشأن الأسلحة، فلم ننقل أي أسلحة إلى الأطراف المتحاربة في السودان منذ بداية
الحرب الأهلية
".
وتحدث المسؤول
الإماراتي
عن "نحو 162 رحلة من الإمارات لنقل المساعدات الإنسانية إلى السودان".
وقال: "الآن كل متتبع رحلات يعتقد أن أي طائرة تغادر الإمارات تحمل أشياء مشبوهة، لكن كيف تفسر هذه الرحلات الـ162 التي كانت تحمل الدعم الإنساني؟".
وعبّر عن الرغبة في "رؤية السودان موحدا، ليكون مساهما في استقرار المنطقة، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك نفوذ لجماعة الإخوان أو الجماعات المتطرفة الأخرى".
ووصف قرقاش موقف الإمارات بشأن حرب السودان بأنه "واضح جدا"، مضيفا: "أعني وقف إطلاق نار غير مشروط. هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. يجب أن يكون هذا غير مشروط. يجب أن يحدث الآن".
وتابع: "لدينا بيان رباعي يحدد المسار المستقبلي الذي سينقلنا من هذا الوضع الذي نعيشه في السودان، إلى وقف إطلاق نار إنساني، ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وإلى حكومة انتقالية مدنية".
