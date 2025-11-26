Advertisement

عربي-دولي

بعد تسريب فحوى مكالمة هاتفية أجريت بينه وبين ويتكوف.. من هو أوشاكوف؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1446885-638997434396583381.webp
Doc-P-1446885-638997434396583381.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدر اسم يوري أوشاكوف، الإعلام الأميركي خلال الساعات الماضية، بعد تسريب فحوى مكالمة هاتفية أجريت بينه وبين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تشرين الأول الماضي.

إذ كشف التسجيل المسرب أن ويتكوف نصح أوشاكوف بكيفية تعامل الرئاسة الروسية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الساعي لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
Advertisement

يشغل الدبلوماسي الروسي البارز البالغ من العمر 78 عاماً، والذي يعد أحد أهم الشخصيات المؤثرة في السياسة الخارجية الروسية خلال العقود الأخيرة، منصب مستشار بوتين.

ولد في العاصمة موسكو في 13 آذار 1947، وتخرج في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO)، وحصل على درجة الدكتوراه في التاريخ.

كما أن الدبلوماسي المخضرم يتقن إلى جانب الروسية، الدنماركية، والإنجليزية.

شغل مناصب مختلفة في سفارة الاتحاد السوفيتي في الدنمارك، وفي قسم الشؤون الاسكندنافية بوزارة خارجية الاتحاد السوفيتي، وفي الأمانة العامة، من عام 1970 حتى 1986.

كذلك عين نائب رئيس البعثة، ومستشار وزير في سفارة الاتحاد السوفيتي/ روسيا في الدنمارك من 1986 إلى 1992، وفق موقع الكرملين.

وكان مدير إدارة التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية، المسؤول عن التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، ولجنة التنسيق الوطنية، اتحاد غرب أوروبا، ومجلس أوروبا، والمنظمات الأوروبية الإقليمية، من عام 1992 حتى 1998.

ثم شغل سنة 1998 منصب نائب وزير الخارجية المسؤول عن التعاون مع الأمم المتحدة، والمسائل القانونية والإنسانية، وحقوق الإنسان، واللغة، والمحفوظات. وكان رئيسًا مشاركًا للجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بتنسيق مشاركة روسيا في جهود حفظ السلام.

ومن كانون الاول  1998 إلى حزيران 2008، عين سفيراً لبلاده لدى الولايات المتحدة والمراقب الدائم لدى منظمة الدول الأميركية (OAS) في واشنطن العاصمة.

أما منذ 21 أيار 2012، فشغل منصب مساعد الرئيس الروسي.

لكن بعيداً عن كل تلك المناصب، يتميز أوشاكوف بتفضيله العمل بعيداً عن الأضواء.

وبصفته مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، يشارك في وضع الاستراتيجيات الكبرى، خصوصًا في الملفات الحساسة مثل أوكرانيا، العقوبات الغربية، والتوازن مع الصين.

كما سعى خلال تعيينه سفيراً في واشنطن إلى تعزيز العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة.

إلى ذلك، يعد هذا الرجل مهندس اللقاءات بين بوتين وقادة الغرب، لاسيما القمة التي جمعت بوتين وترامب في ألاسكا بأغسطس الماضي.
مواضيع ذات صلة
ترامب: أجريت للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني وناقشنا قضايا عدة من بينها أوكرانيا وروسيا
lebanon 24
26/11/2025 11:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مستشاري بوتين: تسريب محادثتي الهاتفية مع ويتكوف للإعلام الأميركي محاولة لعرقلة جهود السلام
lebanon 24
26/11/2025 11:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو طلب تعليق شهادته أمام المحكمة لتلقي مكالمة هاتفية مهمة
lebanon 24
26/11/2025 11:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميرتس وترامب ناقشا وضع غزة وأوكرانيا في مكالمة هاتفية
lebanon 24
26/11/2025 11:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

وزارة خارجية

نائب رئيس

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:34 | 2025-11-26
03:43 | 2025-11-26
03:40 | 2025-11-26
03:30 | 2025-11-26
03:29 | 2025-11-26
03:08 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24