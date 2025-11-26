عودة الإنتاج بعد 10 سنوات… إعادة تشغيل مصنع الفوسفات السوري

أعلنت مصنع الفوسفات في مناجم الشرقية بعد عشر التوقف، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون .

وأكد الوزير أن إعادة التأهيل تعزز حضور في سوق الفوسفات العالمي وتدعم ، مشيراً إلى دور المشروع في تنشيط قطاع الطاقة والثروة المعدنية.

، أوضح فادي ، رئيس شعبة المصانع، أن المصنع بدأ الإنتاج بالفعل ويتيح تصدير الفوسفات عالي الجودة إلى الأسواق الخارجية، ليصبح من أبرز منشآت المنطقة في هذا المجال. (العربية)