Advertisement

إقتصاد

عودة الإنتاج بعد 10 سنوات… إعادة تشغيل مصنع الفوسفات السوري

Lebanon 24
26-11-2025 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1446924-638997481081048788.webp
Doc-P-1446924-638997481081048788.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الطاقة السورية إعادة تشغيل مصنع الفوسفات في مناجم الشرقية بعد عشر سنوات من التوقف، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً.
Advertisement
 
وأكد الوزير محمد البشير أن إعادة التأهيل تعزز حضور سوريا في سوق الفوسفات العالمي وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دور المشروع في تنشيط قطاع الطاقة والثروة المعدنية.
 
من جهته، أوضح فادي هرموش، رئيس شعبة المصانع، أن المصنع بدأ الإنتاج بالفعل ويتيح تصدير الفوسفات عالي الجودة إلى الأسواق الخارجية، ليصبح من أبرز منشآت المنطقة في هذا المجال. (العربية)
مواضيع ذات صلة
برّاك: نحتاج الآن إلى تمكين الحكومة السورية من إعادة تشغيل اقتصادها
lebanon 24
26/11/2025 11:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تعود إلى الأجواء البريطانية بعد خمس سنوات
lebanon 24
26/11/2025 11:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الحرب الأميركية: الولايات المتحدة توقع اتفاقية دفاعية مع الهند لمدة 10 سنوات (الشرق)
lebanon 24
26/11/2025 11:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: التزمنا بتعهدات حظر الانتشار النووي طيلة 10 سنوات
lebanon 24
26/11/2025 11:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الاقتصاد الوطني

وزارة الطاقة

إعادة تشغيل

محمد البشير

طن سنوياً

وزير محمد

سنوات من

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:34 | 2025-11-26
03:43 | 2025-11-26
03:40 | 2025-11-26
03:30 | 2025-11-26
03:29 | 2025-11-26
03:08 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24