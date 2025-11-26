Advertisement

عربي-دولي

البرهان يُجدد اتهامه لقوات الدعم السريع بإشعال الصراع في السودان

Lebanon 24
26-11-2025 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1446946-638997506014975209.webp
Doc-P-1446946-638997506014975209.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مجددا، اتهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع بإشعال الصراع في السودان.
Advertisement

وقال البرهان في مقال مطول نشره في صحيفة "وول ستريت جورنال" تحت عنوان "هذه حقيقة الحرب في السودان"، إن "الحقيقة واضحة، فقد اندلعت الحرب لأنّ قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا مدجّجة بالسلاح ذات سجل طويل من الوحشية، تمرّدت على الدولة"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه "على الرغم من نفي الدعم السريع استهداف المدنيين، فقد وثّق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجهات أخرى، عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وترويع للمدنيين ارتكبتها". وتابع قائلاً إنه "حين استولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أواخر تشرين الأول، أفيد بأنها ذبحت آلاف المدنيين، وقد ذكر مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة (ييل) أن مصادر ميدانية قدّرت عدد القتلى بنحو 10 آلاف شخص قبل أن يفقد المختبر الاتصال، وهو رقم يقارب خمسة أضعاف ضحايا هجمات 11 أيلول الإرهابية، في مقياس قاتم لحجم الفظائع".

وأشار البرهان إلى أن الدعم السريع شكلت منذ وقت طويل "قنبلة موقوتة"، حسب وصفه. وقال إن "هذه القوات، التي كانت تُعرف سابقًا بالجنجويد، نشأت في مطلع الألفية كميليشيا مساندة في دارفور، ثم تحوّلت لاحقًا إلى قوةٍ مستقلة واسعة النفوذ. وبحلول فترة الانتقال السياسي في 2019، كانت قد تطوّرت إلى تشكيلٍ شبه عسكري مستقلّ، عالي التسليح، يتصرف خارج الدولة".

كما أوضح أن "الحكومة السودانية سعت في كانون الأول 2022 إلى دمج الدعم السريع في الجيش السوداني بصورة مسؤولة لمنع نشوب صراع، لكنّ قوات الدعم انقلبت في نيسان 2023 على الجيش الذي تعهّدت بالانضمام إليه، فحرّكت قواتها سرًا حول الخرطوم ومدن كبرى أخرى، واستولت على مواقع استراتيجية، وهاجمت منشآت حكومية وعسكرية"، ما أشعل الحرب التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

مواضيع ذات صلة
في السودان.. مسيرات انتحارية لقوات الدعم السريع
lebanon 24
26/11/2025 11:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع في السودان تعلن السيطرة على 3 محاور في بابنوسة غربي كردفان
lebanon 24
26/11/2025 11:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان يوسع نطاق التعبئة التطوعية ضد "قوات الدعم السريع"
lebanon 24
26/11/2025 11:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة الإنسانية في السودان
lebanon 24
26/11/2025 11:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الفتاح البرهان

قوات الدعم السريع

وول ستريت جورنال

عبد الفتاح

قائد الجيش

وول ستريت

الفتاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:34 | 2025-11-26
03:43 | 2025-11-26
03:40 | 2025-11-26
03:30 | 2025-11-26
03:08 | 2025-11-26
03:00 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24