الأوضاع تتدهور.. عاصفة غزة تدمر 22 ألف خيمة للنازحين

أعلن في ، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الإنسانية لا تزال في تدهور مستمر، نتيجة خروقات الجيش والآثار السلبية التي تركها المنخفض الجوي الأخير، وما تسبب فيه من أضرار فادحة في ومراكز النزوح.

Advertisement



وأشار مدير الحكومي الثوابتة، إلى أن المنخفض الجوي الذي شهده قطاع غزة الثلاثاء، تسبب في تضرر نحو 22 ألف خيمة للنازحين، وترك أكثر من 288 ألف أسرى بلا حماية في مواجهة البرد والأمطار.





وفي حديث عبر قناة " "، قال الثوابتة إنَّ "خسائر المنخفض تقدر بنحو 3.5 ملايين دولار، بعد أن أغرق المنخفض مساحات واسعة من المخيمات وحولها إلى مناطق غير صالحة للإيواء"، مشيراً إلى أن شبكات الصرف الصحي البدائية تضررت، وأن المدارس المستخدمة مراكز نزوح شهدت غرق الممرات وتعطل شبكات المياه المؤقتة.