23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأوضاع تتدهور.. عاصفة غزة تدمر 22 ألف خيمة للنازحين
Lebanon 24
26-11-2025
|
04:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المكتب الإعلامي الحكومي
في
قطاع غزة
، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الإنسانية لا تزال في تدهور مستمر، نتيجة خروقات الجيش
الإسرائيلي
والآثار السلبية التي تركها المنخفض الجوي الأخير، وما تسبب فيه من أضرار فادحة في
الخيام
ومراكز النزوح.
Advertisement
وأشار مدير
المكتب الإعلامي
الحكومي
إسماعيل
الثوابتة، إلى أن المنخفض الجوي الذي شهده قطاع غزة الثلاثاء، تسبب في تضرر نحو 22 ألف خيمة للنازحين، وترك أكثر من 288 ألف أسرى بلا حماية في مواجهة البرد والأمطار.
وفي حديث عبر قناة "
الأناضول
"، قال الثوابتة إنَّ "خسائر المنخفض تقدر بنحو 3.5 ملايين دولار، بعد أن أغرق المنخفض مساحات واسعة من المخيمات وحولها إلى مناطق غير صالحة للإيواء"، مشيراً إلى أن شبكات الصرف الصحي البدائية تضررت، وأن المدارس المستخدمة مراكز نزوح شهدت غرق الممرات وتعطل شبكات المياه المؤقتة.
ولفت الثوابتة إلى أن القطاع الغذائي "تكبد خسائر واسعة"، مع تلف كميات كبيرة من المواد الغذائية وفقدان مساعدات كانت معدة للتوزيع، منوها إلى تعطل أكثر من 10 نقاط طبية متنقلة وفقدان أدوية ومستلزمات ضرورية بفعل صعوبة الحركة في المناطق الغارقة.
وأوضح أن المنخفض تسبب أيضاً في انجراف وتدمير معدات الطاقة البديلة والإنارة داخل المخيمات، بما في ذلك ألواح طاقة شمسية يعتمد عليها النازحون لتأمين حاجاتهم الأساسية وسط انقطاع الكهرباء، موضحاً أنَّ "تفاقم الكارثة يعود بشكل رئيسي إلى منع
الاحتلال
الإسرائيلي إدخال الخيام ومواد العزل والتدفئة والطاقة والصرف الصحي".
(عربي21)
مواضيع ذات صلة
عاصفة ثلجية تحاصر ألف سائح على "جبل إيفرست"
Lebanon 24
عاصفة ثلجية تحاصر ألف سائح على "جبل إيفرست"
26/11/2025 15:30:05
26/11/2025 15:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
26/11/2025 15:30:05
26/11/2025 15:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ندعو لإدخال 300 ألف خيمة إيواء استعدادا للشتاء
Lebanon 24
حماس: ندعو لإدخال 300 ألف خيمة إيواء استعدادا للشتاء
26/11/2025 15:30:05
26/11/2025 15:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يتابع الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد والنازحين السوريين
Lebanon 24
الرئيس عون يتابع الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد والنازحين السوريين
26/11/2025 15:30:05
26/11/2025 15:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي
مكتب الإعلام
الإسرائيلي
الأناضول
قطاع غزة
الاحتلال
إسماعيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب نتنياهو... صفقة كبيرة بين دولة عربيّة وإسرائيل تُوشك على الإنهيار
Lebanon 24
بسبب نتنياهو... صفقة كبيرة بين دولة عربيّة وإسرائيل تُوشك على الإنهيار
08:00 | 2025-11-26
26/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟
07:45 | 2025-11-26
26/11/2025 07:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو
Lebanon 24
عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو
07:24 | 2025-11-26
26/11/2025 07:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي
Lebanon 24
وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي
07:17 | 2025-11-26
26/11/2025 07:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
12:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-11-26
بسبب نتنياهو... صفقة كبيرة بين دولة عربيّة وإسرائيل تُوشك على الإنهيار
07:59 | 2025-11-26
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:45 | 2025-11-26
عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟
07:24 | 2025-11-26
عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو
07:17 | 2025-11-26
وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي
07:00 | 2025-11-26
بالأسماء.. 5 أماكن قد تندلع فيها الحرب العالمية الثالثة في عام 2026
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 15:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 15:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 15:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24