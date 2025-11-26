Advertisement

عربي-دولي

الأوضاع تتدهور.. عاصفة غزة تدمر 22 ألف خيمة للنازحين

Lebanon 24
26-11-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1447003-638997556315895991.webp
Doc-P-1447003-638997556315895991.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الإنسانية لا تزال في تدهور مستمر، نتيجة خروقات الجيش الإسرائيلي والآثار السلبية التي تركها المنخفض الجوي الأخير، وما تسبب فيه من أضرار فادحة في الخيام ومراكز النزوح.
Advertisement
 
 
وأشار مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إلى أن المنخفض الجوي الذي شهده قطاع غزة الثلاثاء، تسبب في تضرر نحو 22 ألف خيمة للنازحين، وترك أكثر من 288 ألف أسرى بلا حماية في مواجهة البرد والأمطار.


وفي حديث عبر قناة "الأناضول"، قال الثوابتة إنَّ "خسائر المنخفض تقدر بنحو 3.5 ملايين دولار، بعد أن أغرق المنخفض مساحات واسعة من المخيمات وحولها إلى مناطق غير صالحة للإيواء"، مشيراً إلى أن شبكات الصرف الصحي البدائية تضررت، وأن المدارس المستخدمة مراكز نزوح شهدت غرق الممرات وتعطل شبكات المياه المؤقتة.


ولفت الثوابتة إلى أن القطاع الغذائي "تكبد خسائر واسعة"، مع تلف كميات كبيرة من المواد الغذائية وفقدان مساعدات كانت معدة للتوزيع، منوها إلى تعطل أكثر من 10 نقاط طبية متنقلة وفقدان أدوية ومستلزمات ضرورية بفعل صعوبة الحركة في المناطق الغارقة.


وأوضح أن المنخفض تسبب أيضاً في انجراف وتدمير معدات الطاقة البديلة والإنارة داخل المخيمات، بما في ذلك ألواح طاقة شمسية يعتمد عليها النازحون لتأمين حاجاتهم الأساسية وسط انقطاع الكهرباء، موضحاً أنَّ "تفاقم الكارثة يعود بشكل رئيسي إلى منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الخيام ومواد العزل والتدفئة والطاقة والصرف الصحي". (عربي21)
مواضيع ذات صلة
عاصفة ثلجية تحاصر ألف سائح على "جبل إيفرست"
lebanon 24
26/11/2025 15:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
lebanon 24
26/11/2025 15:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو لإدخال 300 ألف خيمة إيواء استعدادا للشتاء
lebanon 24
26/11/2025 15:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يتابع الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد والنازحين السوريين
lebanon 24
26/11/2025 15:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي الحكومي

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

الإسرائيلي

الأناضول

قطاع غزة

الاحتلال

إسماعيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-11-26
07:59 | 2025-11-26
07:45 | 2025-11-26
07:24 | 2025-11-26
07:17 | 2025-11-26
07:00 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24