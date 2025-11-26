Advertisement

مرة جديدة.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة السورية

Lebanon 24
26-11-2025 | 05:08
توغلت قوات إسرائيلية، الأربعاء، في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، ونصبت حاجزاً قبل انسحابها من هناك.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي"، مشيرة إلى أن "القوة أقامت حاجزاً في المحلة قبل أن تنسحب من المكان".


والاثنين، توغلت آليات احتلال إسرائيلية مرتين بريف القنيطرة ونصبت حاجزين أحدهما على مقربة من نقطة قوات الأمم المتحدة "أوندوف" على الطريق الواصل بين قرية رويحينة وبلدة بئر عجم وقرية زبيدة، والآخر عند مفرق الكباس وسط قرية بريقة، قبل أن تغادر المكان، وفق "سانا".


إلى ذلك، تقول وكالة "الأناصول" أنَّ الآليات الإسرائيلية تتوغل يومياً تقريباً بريف القنيطرة، في خرق ممنهج لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.


وبلغ العدد الإجمالي لحوادث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة في ريف القنيطرة خلال تشرين الثاني الجاري 46 حادثاً، تنوعت بين 45 توغلا عسكريا وأمنيا وحادث قصف مدفعي واحد.


ولم يصدر تعليق رسمي من دمشق بشأن تلك التوغلات وما نتج عنها، إلا أنها تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024. (عربي21)
