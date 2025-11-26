23
عربي-دولي
مرة جديدة.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة السورية
Lebanon 24
26-11-2025
|
05:08
A-
A+
توغلت قوات إسرائيلية، الأربعاء، في محافظة القنيطرة جنوب غربي
سوريا
، ونصبت حاجزاً قبل انسحابها من هناك.
وقالت
وكالة الأنباء
السورية
"سانا"، إن "قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة
الشمالي
"، مشيرة إلى أن "القوة أقامت حاجزاً في المحلة قبل أن تنسحب من المكان".
والاثنين، توغلت آليات احتلال إسرائيلية مرتين بريف القنيطرة ونصبت حاجزين أحدهما على مقربة من نقطة قوات
الأمم المتحدة
"أوندوف"
على الطريق
الواصل بين قرية رويحينة وبلدة بئر عجم وقرية زبيدة، والآخر عند مفرق الكباس وسط قرية بريقة، قبل أن تغادر المكان، وفق "سانا".
إلى ذلك، تقول وكالة "الأناصول" أنَّ الآليات
الإسرائيلية
تتوغل يومياً تقريباً بريف القنيطرة، في خرق ممنهج لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وبلغ العدد الإجمالي لحوادث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة في ريف القنيطرة خلال تشرين الثاني الجاري 46 حادثاً، تنوعت بين 45 توغلا عسكريا وأمنيا وحادث قصف مدفعي واحد.
ولم يصدر تعليق رسمي من دمشق بشأن تلك التوغلات وما نتج عنها، إلا أنها تدين انتهاكات
إسرائيل
المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار
الأسد
أواخر 2024.
(عربي21)
بسبب نتنياهو... صفقة كبيرة بين دولة عربيّة وإسرائيل تُوشك على الإنهيار
Lebanon 24
بسبب نتنياهو... صفقة كبيرة بين دولة عربيّة وإسرائيل تُوشك على الإنهيار
08:00 | 2025-11-26
26/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟
07:45 | 2025-11-26
26/11/2025 07:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو
Lebanon 24
عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو
07:24 | 2025-11-26
26/11/2025 07:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي
Lebanon 24
وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي
07:17 | 2025-11-26
26/11/2025 07:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
