مرة جديدة.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة السورية

توغلت قوات إسرائيلية، الأربعاء، في محافظة القنيطرة جنوب غربي ، ونصبت حاجزاً قبل انسحابها من هناك.

وقالت "سانا"، إن "قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة "، مشيرة إلى أن "القوة أقامت حاجزاً في المحلة قبل أن تنسحب من المكان".





والاثنين، توغلت آليات احتلال إسرائيلية مرتين بريف القنيطرة ونصبت حاجزين أحدهما على مقربة من نقطة قوات "أوندوف" الواصل بين قرية رويحينة وبلدة بئر عجم وقرية زبيدة، والآخر عند مفرق الكباس وسط قرية بريقة، قبل أن تغادر المكان، وفق "سانا".





إلى ذلك، تقول وكالة "الأناصول" أنَّ الآليات تتوغل يومياً تقريباً بريف القنيطرة، في خرق ممنهج لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.





وبلغ العدد الإجمالي لحوادث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة في ريف القنيطرة خلال تشرين الثاني الجاري 46 حادثاً، تنوعت بين 45 توغلا عسكريا وأمنيا وحادث قصف مدفعي واحد.