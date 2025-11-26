Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى في حريق كبير في هونغ كونغ

Lebanon 24
26-11-2025 | 05:38
لقي عدة أشخاص مصرعهم في حريق كبير، التهم مجمعا سكنيا في هونغ كونغ في الصين.
وأفادت تقارير عن وجود عدد من الأشخاص محاصرين داخل المجمع السكنيّ، في ما يكافح رجال الإطفاء من أجل السيطرة على الحريق. (روسيا اليوم)
