عربي-دولي

فون دير لاين: أي اتفاق بشأن أوكرانيا يجب أن يضمن أمننا

Lebanon 24
26-11-2025 | 05:59
Doc-P-1447040-638997588882865258.jpg
Doc-P-1447040-638997588882865258.jpg photos 0
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن أي اتفاق يتعلق بأوكرانيا يجب أن يفضي إلى سلام عادل ودائم.
Advertisement
 
وشددت فون دير لاين  خلال جلسة أوروبية عقدت في ستراسبورغ لبحث خطة سلام في أوكرانيا، على ضرورة أن يتضمن الاتفاق ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا وأوروبا على حد سواء.
 
وأضافت أن أوروبا لا تقبل بتغيير حدود أوكرانيا بالقوة.

كما تابعت أن تحديد سقف عداد قوات أوكرانيا يجعلها عرضة للاعتداء في المستقبل، وهو ما لا يقبل به الأوروبيون.

كذلك أعلنت فون دير لاين دعم كافة الجهود التي تقود إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وإلى ضمان أمن أوروبا بنفس الوقت.

أيضاً دعمت المسؤولة الأوروبية الرفيعة أوكرانيا في تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. (العربية) 

