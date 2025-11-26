فون دير لاين: أي اتفاق بشأن أوكرانيا يجب أن يضمن أمننا

أكدت رئيسة لاين، أن أي اتفاق يتعلق بأوكرانيا يجب أن يفضي إلى سلام عادل ودائم.

Advertisement

وشددت لاين خلال جلسة أوروبية عقدت في ستراسبورغ لبحث خطة سلام في ، على ضرورة أن يتضمن الاتفاق ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا وأوروبا على حد سواء.

وأضافت أن لا تقبل بتغيير حدود أوكرانيا بالقوة.



كما تابعت أن تحديد سقف عداد قوات أوكرانيا يجعلها عرضة للاعتداء في ، وهو ما لا يقبل به الأوروبيون.



كذلك أعلنت دعم كافة الجهود التي تقود إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وإلى ضمان أمن أوروبا بنفس الوقت.



أيضاً دعمت المسؤولة الأوروبية الرفيعة أوكرانيا في تطلعاتها للانضمام إلى . (العربية)