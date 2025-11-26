Advertisement

عربي-دولي

ضابط إسرائيليّ: "عناصر حماس لا يستسلمون"!

Lebanon 24
26-11-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1447042-638997592156335528.jpeg
Doc-P-1447042-638997592156335528.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريراً جديداً نقلت فيه حديث لضابط إسرائيلي بشأن مقاتلي حركة "حماس" في غزة، قائلاً إن عناصر الحركة "لا يستستلمون".
Advertisement
 
 
ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط الإسرائيليين برتبة عقيد، قوله إن "مقاتلي حماس لا يستسلمون، رغم استخدام الجيش لوسائل جوية وبرية من أجل ضربهم"، لافتاً إلى أنه "جرى قتل بعضهم واعتقال آخرين، لكن تحديد أماكنهم معقد للغاية".


وأشار الضابط إلى أن المسلحين كانوا على الأرجح جزءاً من قوة تابعة لحركة "حماس" في رفح، لكن الجيش لم يواجهها في البداية، مؤكداً أنَّ "المقاتلين ليسوا في نفق واحد، بل في شبكة واسعة من الأنفاق، ويجب تحديد مساراتها وفتحاتها".


وذكر أن "الهدف الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تحقيقه هو إجبار المسلحين على التجمع في نقطة واحدة تحت الأرض، ومهاجمتهم إذا رفضوا الاستسلام"، مشدداً في الوقت ذاته على أن هؤلاء المقاتلين لا يستسلمون بعد عامين من الحرب، والجيش يواصل البحث في الأنفاق، وهي مهمة لا يمكن أن تنتهي.


وأضاف: "إن مهمتنا الأساسية هنا هي قتل أو أسر المسلحين داخل الأنفاق في هذه المنطقة.. مُعظم المقاتلين تحت الأرض. بعضهم يصعد للتنفس أو لإحضار المعدات والطعام، لكننا نستخدم العديد من أساليب القتال للعثور عليهم وضربهم".
 
 
إلى ذلك، لفتت "هآرتس" إلى أن التقديرات الإسرائيلية تتنبأ بوجود عشرات المسلحين في الأنفاق، ربما مئة، لكن الأعداد الدقيقة غير محددة، وتدرك تل أبيب أن فرص العثور عليهم جميعا ضئيلة، منوهة إلى أن المقاتلين يظهرون بشكل دوري فوق الأرض، ويحاول الجنود اعتقالهم خلال تلك اللحظات.


مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن جثة "غولدين" مدفونة في نفق به 150 من عناصر حماس
lebanon 24
26/11/2025 15:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة
lebanon 24
26/11/2025 15:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي اغتال عنصرين من حركة "حماس" في قطاع غزة
lebanon 24
26/11/2025 15:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُهدد بـ"قتل" عناصر حماس إذا!
lebanon 24
26/11/2025 15:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

تل أبيب

لين لي

بريت

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-11-26
07:59 | 2025-11-26
07:45 | 2025-11-26
07:24 | 2025-11-26
07:17 | 2025-11-26
07:00 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24