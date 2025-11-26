23
ضابط إسرائيليّ: "عناصر حماس لا يستسلمون"!
Lebanon 24
26-11-2025
|
06:00
A-
A+
نشرت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً نقلت فيه حديث لضابط إسرائيلي بشأن مقاتلي حركة "
حماس
" في غزة، قائلاً إن عناصر الحركة "لا يستستلمون".
ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط الإسرائيليين برتبة عقيد، قوله إن "مقاتلي حماس لا يستسلمون، رغم استخدام الجيش لوسائل جوية وبرية من أجل ضربهم"، لافتاً إلى أنه "جرى قتل بعضهم واعتقال آخرين، لكن تحديد أماكنهم معقد للغاية".
وأشار الضابط إلى أن المسلحين كانوا على الأرجح جزءاً من قوة تابعة لحركة "حماس" في
رفح
، لكن الجيش لم يواجهها في البداية، مؤكداً أنَّ "المقاتلين ليسوا في نفق واحد، بل في شبكة واسعة من الأنفاق، ويجب تحديد مساراتها وفتحاتها".
وذكر أن "الهدف الذي يسعى الجيش
الإسرائيلي
إلى تحقيقه هو إجبار المسلحين على التجمع في نقطة واحدة تحت الأرض، ومهاجمتهم إذا رفضوا الاستسلام"، مشدداً في الوقت ذاته على أن هؤلاء المقاتلين لا يستسلمون بعد عامين من الحرب، والجيش يواصل البحث في الأنفاق، وهي مهمة لا يمكن أن تنتهي.
وأضاف: "إن مهمتنا الأساسية هنا هي قتل أو أسر المسلحين داخل الأنفاق في هذه المنطقة.. مُعظم المقاتلين تحت الأرض. بعضهم يصعد للتنفس أو لإحضار المعدات والطعام، لكننا نستخدم العديد من أساليب القتال للعثور عليهم وضربهم".
إلى ذلك، لفتت "هآرتس" إلى أن التقديرات الإسرائيلية تتنبأ بوجود عشرات المسلحين في الأنفاق، ربما مئة، لكن الأعداد الدقيقة غير محددة، وتدرك
تل أبيب
أن فرص العثور عليهم جميعا ضئيلة، منوهة إلى أن المقاتلين يظهرون بشكل
دوري
فوق الأرض، ويحاول الجنود اعتقالهم خلال تلك اللحظات.
