23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أمر "غير مسبوق".. ماذا يجري داخل جماعة "الحوثي"؟
Lebanon 24
26-11-2025
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً نقل فيه عن مصادر يمنية مطلعة قولها إنَّ "جماعة الحوثي في اليمن تمرُّ حالياً بمرحلة إعادة تشكل داخلية غير مسبوقة، تتجاذبها رؤيتان متناقضتان حول مستوى الارتباط بإيران وحجم الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها الجماعة في المرحلة المقبلة".
Advertisement
وينقلُ التقرير عن مصدر سياسيّ مُطلع على المداولات الداخلية للجماعة قوله إنَّ "الحديث عن تمرد كامل داخل الجماعة هو مبالغة، لكن الصحيح هو أن الحوثيين لم يعودوا كتلة واحدة في تعاملهم مع
إيران
، بل تشكل داخلهم تياران متصارعان؛ الأول
تيار
الاستقلالية الذي يريد توسيع هامش القرار الأمني والعسكري بعيداً عن
طهران
، والثاني تيار الارتباط الكامل الذي يرى أنَّ الحفاظ على العلاقة العضوية مع طهران هو شرط لبقاء الجماعة وتمددها".
المصادر اليمنية التي تحدثت لـ"إرم نيوز" تؤكد أن العلاقة بين الحوثيين وإيران لم تهتز جذرياً، وما زالت طهران الممول الأول والداعم العسكري الأبرز للجماعة، غير أن هذه العلاقة لم تعد على الصورة القديمة التي كانت فيها طهران تصدر التعليمات والجماعة تنفذ دون نقاش، كما يقول التقرير.
ويقول موقع "إرم" إنَّ "العلاقة أصبحت تفاوضية داخل الجماعة، تتحكم بها حسابات سياسية، ومصالح اقتصادية، وتقديرات ميدانية تختلف بين أجنحة الحوثيين".
إلى ذلك، ينقل تقرير لصحيفة التلغراف
البريطانية
عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الحوثيين "خرجوا عن السيطرة". إلا أن قراءة المصادر اليمنية تعتبر هذا الوصف "جزئياً"، لأن طهران ما زالت تمسك بخيوط أساسية، وأبرز دليل على ذلك انتقال قيادات حوثية إلى بورتسودان بتنسيق مباشر عبر قنوات إيرانية رفيعة مع قيادات في الجيش السوداني.
مع هذا، يبرزُ داخل جماعة الحوثي تيارٌ صاعد يضمّ قيادات ميدانية شابة ونافذة، يرى أن الجماعة أصبحت في موقع يمكنها من اتخاذ قراراتها العسكرية دون الرجوع لطهران.
هذه المجموعة تعتبر أن إيران أصبحت أضعف بعد خسارة
سوريا
كمجال نفوذ حر، وفقدت جزءاً كبيراً من شبكاتها في
لبنان
وغزة، كما أنها تتعرض لضربات إسرائيلية نوعية، وتواجه ارتباكاً داخليا بفعل
العقوبات
.
وبناء على هذا التصور، بدأ هذا
التيار
يتعامل مع الجماعة كـ "دولة إقليمية صاعدة" لديها مساحة تفاوض خاصة مع
واشنطن
وأوروبا ودول البحر الأحمر، ولا يجب أن تظل "تابعة لطهران" في كل خطوة.
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
26/11/2025 15:30:44
26/11/2025 15:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
26/11/2025 15:30:44
26/11/2025 15:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر "غير دقيق" يخصّ "حزب الله"
Lebanon 24
أمر "غير دقيق" يخصّ "حزب الله"
26/11/2025 15:30:44
26/11/2025 15:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بعد "البيجر"؟ اتصالات "حزب الله" "غير آمنة"!
Lebanon 24
ماذا حصل بعد "البيجر"؟ اتصالات "حزب الله" "غير آمنة"!
26/11/2025 15:30:44
26/11/2025 15:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
البريطاني
العقوبات
الإمارات
إسرائيل
أوروبا
واشنطن
التيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب نتنياهو... صفقة كبيرة بين دولة عربيّة وإسرائيل تُوشك على الإنهيار
Lebanon 24
بسبب نتنياهو... صفقة كبيرة بين دولة عربيّة وإسرائيل تُوشك على الإنهيار
08:00 | 2025-11-26
26/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟
07:45 | 2025-11-26
26/11/2025 07:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو
Lebanon 24
عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو
07:24 | 2025-11-26
26/11/2025 07:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي
Lebanon 24
وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي
07:17 | 2025-11-26
26/11/2025 07:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
12:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-11-26
بسبب نتنياهو... صفقة كبيرة بين دولة عربيّة وإسرائيل تُوشك على الإنهيار
07:59 | 2025-11-26
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:45 | 2025-11-26
عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟
07:24 | 2025-11-26
عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو
07:17 | 2025-11-26
وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي
07:00 | 2025-11-26
بالأسماء.. 5 أماكن قد تندلع فيها الحرب العالمية الثالثة في عام 2026
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 15:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 15:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 15:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24