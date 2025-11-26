23
بعد غيابه عن اجتماع مجلس الأمن والدفاع.. ما حقيقة استقالة وزير الدفاع السوداني؟
Lebanon 24
26-11-2025
|
06:32
A-
A+
أفادت تقارير محلية باستقالة
وزير الدفاع
السوداني الفريق حسن داوود كبرون، بعد غيابه عن اجتماع
مجلس الأمن
والدفاع الذي عُقد الثلاثاء في بورتسودان، رغم كونه مقرر المجلس.
ونقلت صحيفة السودانية نيوز عن مصادر قولها إن كبرون "قدّم استقالته منذ أسبوعين أو أكثر"، مشيرة إلى أن غيابه عن الاجتماع الحاسم "يعزّز فرضية الاستقالة التي يجري التكتم عليها"، وسط حديث عن صراع متصاعد داخل المجلس تهيمن عليه قيادات من الحركة الإسلامية، مقابل تراجع نفوذ بقية الأعضاء.
وبحسب الصحيفة، أدى غياب وزير الدفاع إلى تكليف
وزير الخارجية
محي الدين سالم بتلاوة بيان المجلس في سابقة تعكس حالة ارتباك داخل المنظومة العسكرية والسياسية في بورتسودان.
وأكدت المصادر أن المجلس وجّه خلال الاجتماع الشكر لولي
العهد
السعودي
الأمير محمد بن سلمان
تقديراً لمساعيه الداعمة لوقف الحرب في
السودان
.
ولم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق رسمي ينفي أو يؤكد هذه الأنباء. (سكاي نيوز عربية)
