بعد غيابه عن اجتماع مجلس الأمن والدفاع.. ما حقيقة استقالة وزير الدفاع السوداني؟

أفادت تقارير محلية باستقالة السوداني الفريق حسن داوود كبرون، بعد غيابه عن اجتماع والدفاع الذي عُقد الثلاثاء في بورتسودان، رغم كونه مقرر المجلس.

Advertisement

ونقلت صحيفة السودانية نيوز عن مصادر قولها إن كبرون "قدّم استقالته منذ أسبوعين أو أكثر"، مشيرة إلى أن غيابه عن الاجتماع الحاسم "يعزّز فرضية الاستقالة التي يجري التكتم عليها"، وسط حديث عن صراع متصاعد داخل المجلس تهيمن عليه قيادات من الحركة الإسلامية، مقابل تراجع نفوذ بقية الأعضاء.



وبحسب الصحيفة، أدى غياب وزير الدفاع إلى تكليف محي الدين سالم بتلاوة بيان المجلس في سابقة تعكس حالة ارتباك داخل المنظومة العسكرية والسياسية في بورتسودان.



وأكدت المصادر أن المجلس وجّه خلال الاجتماع الشكر لولي السعودي تقديراً لمساعيه الداعمة لوقف الحرب في .

ولم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق رسمي ينفي أو يؤكد هذه الأنباء. (سكاي نيوز عربية)