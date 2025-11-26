بسبب فيروس خطير.. وفاة 6 أشخاص في هذه الدولة



وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في 14 تشرين الثاني قبل أن تبلغ عن 3 وفيات بعد 3 أيام فقط. ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفش ماربورغ في إثيوبيا إلى 6 أشخاص، حسب ما أعلنت الرسمية، اليوم الأربعاء.وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في 14 تشرين الثاني قبل أن تبلغ عن 3 وفيات بعد 3 أيام فقط.

ونقلت الوكالة عبر صفحتها على عن قولها "من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي 6 منهم ويخضع 5 للعلاج الطبي".



وأضافت الوزارة أنه تم عزل 349 شخصا يشتبه في مخالطتهم للمصابين، وأنهى 119 منهم فترة المراقبة وخرجوا من الحجر.