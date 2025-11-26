Advertisement

صحة

بسبب فيروس خطير.. وفاة 6 أشخاص في هذه الدولة

Lebanon 24
26-11-2025 | 06:44
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفش فيروس ماربورغ في إثيوبيا إلى 6 أشخاص، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء.
وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في 14 تشرين الثاني قبل أن تبلغ عن 3 وفيات بعد 3 أيام فقط. 
 
ونقلت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك عن وزارة الصحة قولها "من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي 6 منهم ويخضع 5 للعلاج الطبي".

وأضافت الوزارة أنه تم عزل 349 شخصا يشتبه في مخالطتهم للمصابين، وأنهى 119 منهم فترة المراقبة وخرجوا من الحجر. 
 
 
 
