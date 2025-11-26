وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي

Advertisement

أكد والموارد الطبيعية ألب أن بلاده لا تنوي التخلي عن شراء من ، واصفا بأنها كانت وستظل مورّدا موثوقا للطاقة إلى بلاده.وأضاف الوزير التركي أن الشحنات الروسية تلبي ما بين 40% إلى 50% من احتياجات من الغاز، مشددا على أن لا أسباب للقلق، وسنواصل شراء الغاز من روسيا. (روسيا اليوم)