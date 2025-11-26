Advertisement

إقتصاد

وزير الطاقة التركيّ: لن نتخلى عن استيراد الغاز الروسي

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:17
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده لا تنوي التخلي عن شراء الغاز من روسيا، واصفا موسكو بأنها كانت وستظل مورّدا موثوقا للطاقة إلى بلاده.
وأضاف الوزير التركي أن الشحنات الروسية تلبي ما بين 40% إلى 50% من احتياجات تركيا من الغاز، مشددا على أن لا أسباب للقلق، وسنواصل شراء الغاز من روسيا. (روسيا اليوم)
