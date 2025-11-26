عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو

Advertisement

كشفت هيئة البث ، أن بعض المقربين من رئيس الوزراء يعتبرون أن تعيين كرئيس لأركان الجيش كان "خطأ".ونقلت الهيئة عن مقربين من قولهم إن يتصرف بـ"استقلالية كبيرة"، وينسى أنه ما يزال خاضعا للقيادة السياسية.وفي الأيام الماضية، احتدم الصراع بين زامير ووزير الدفاع ، وتدخل نتنياهو بينهما وعقد اجتماعا لتهدئة الأوضاع.وقال نتنياهو لزامير خلال الاجتماع إنه "محق في بعض الأشياء، ولكنه لا يزال خاضعا للقيادة السياسية"، وفقا لما ذكرته صحيفة"جيروزاليم بوست". (سكاي نيوز عربية)