عربي-دولي

عن تعيين زامير رئيسا للأركان.. هذا ما قاله مقربون من نتنياهو

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:24
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن بعض المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبرون أن تعيين إيال زامير كرئيس لأركان الجيش الإسرائيلي كان "خطأ".
ونقلت الهيئة عن مقربين من نتنياهو قولهم إن زامير يتصرف بـ"استقلالية كبيرة"، وينسى أنه ما يزال خاضعا للقيادة السياسية.

وفي الأيام الماضية، احتدم الصراع بين زامير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وتدخل نتنياهو بينهما وعقد اجتماعا لتهدئة الأوضاع.

وقال نتنياهو لزامير خلال الاجتماع إنه "محق في بعض الأشياء، ولكنه لا يزال خاضعا للقيادة السياسية"، وفقا لما ذكرته صحيفة"جيروزاليم بوست". (سكاي نيوز عربية)
بنيامين نتنياهو

إسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الإسرائيلية

إيال زامير

الإسرائيلي

سكاي نيوز

سكاي نيو

