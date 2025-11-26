إصابات في صفوف السكان... إنهيار مبنى بشكلٍ جزئيّ في مصر

Advertisement

تعرض مبنى قديم في منطقة كرموز في إلى انهيار جزئي على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى وقوع بعض الإصابات من دون خسائر بشرية.وعلى الفور انتقل ضباط قسم كرموز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمت عمليات الإخلاء والإنقاذ وسط تجمع أهالي المنطقة. (العربية)