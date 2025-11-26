Advertisement

عربي-دولي

إصابات في صفوف السكان... إنهيار مبنى بشكلٍ جزئيّ في مصر

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1447120-638997709407951776.jpg
Doc-P-1447120-638997709407951776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض مبنى قديم في منطقة كرموز في محافظة الإسكندرية شمال مصر إلى انهيار جزئي على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى وقوع بعض الإصابات من دون خسائر بشرية.
Advertisement


وعلى الفور انتقل ضباط قسم كرموز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمت عمليات الإخلاء والإنقاذ وسط تجمع أهالي المنطقة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة: انهيار مبنى على سكانه في حي الدرج بمدينة غزة وعدد من السكان تحت الأنقاض
lebanon 24
26/11/2025 18:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
انهيار جزء من مبنى في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
26/11/2025 18:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة انهيار جزء من مبنى شاهق
lebanon 24
26/11/2025 18:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": لا صحة للحديث عن اصابات في صفوف الجيش في استهداف عين الحلوة
lebanon 24
26/11/2025 18:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

محافظة الإسكندرية

الإسكندرية ⁩

منطقة كرم

شمال مصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:35 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:00 | 2025-11-26
10:44 | 2025-11-26
10:30 | 2025-11-26
10:17 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24