Advertisement

عربي-دولي

بسبب دمج الذكاء الاصطناعي في "واتسآب".. إيطاليا توسّع تحقيقها ضد ميتا

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1447125-638997717745106995.jpg
Doc-P-1447125-638997717745106995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وسّعت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا تحقيقها بشأن استخدام شركة ميتا لأدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيقها الخاص بالمراسلة "واتس آب".
Advertisement
 
وتبعا للمعلومات المتوفرة، اتخذت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا إجراءات مؤقتة ضد شركة "ميتا" بناء على مزاعم سوء استخدامها لوضعها المهيمن في سوق خدمات روبوتات الدردشة الذكية (تشات بوت).

وقالت الهيئة إن الشروط التي أدخلها "واتس آب" في 15 تشرين الأول، ودمج آليات "ميتا أيه أي" للذكاء الاصطناعي في التطبيق قد يقيّد الإنتاج والوصول إلى السوق أو تطوير التقنية في سوق خدمات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

ووسعت الهيئة نطاق التحقيق ليشمل كيانات "ميتا"، مع التركيز على شروط خدمة واتس آب للأعمال، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
غوغل توسّع قدرات "وضع الذكاء الاصطناعي" للمسافرين
lebanon 24
26/11/2025 18:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
26/11/2025 18:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تبدأ استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي لتخصيص الإعلانات
lebanon 24
26/11/2025 18:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مستر بيست يحذّر: "نعيش أوقاتاً مخيفة" بسبب الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
26/11/2025 18:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

روسيا اليوم

شركة ميتا

إيطاليا

بلومبرغ

واتس آب

شركة م

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:35 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:00 | 2025-11-26
10:44 | 2025-11-26
10:30 | 2025-11-26
10:17 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24