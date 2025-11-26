بسبب دمج الذكاء الاصطناعي في "واتسآب".. إيطاليا توسّع تحقيقها ضد ميتا

وسّعت هيئة مكافحة الاحتكار في تحقيقها بشأن استخدام لأدوات في تطبيقها الخاص بالمراسلة " ".

وتبعا للمعلومات المتوفرة، اتخذت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا إجراءات مؤقتة ضد شركة "ميتا" بناء على مزاعم سوء استخدامها لوضعها المهيمن في سوق خدمات روبوتات الدردشة الذكية (تشات بوت).



وقالت الهيئة إن الشروط التي أدخلها "واتس آب" في 15 تشرين الأول، ودمج آليات "ميتا أيه أي" للذكاء الاصطناعي في التطبيق قد يقيّد الإنتاج والوصول إلى السوق أو تطوير التقنية في سوق خدمات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.



ووسعت الهيئة نطاق التحقيق ليشمل كيانات "ميتا"، مع التركيز على شروط خدمة واتس آب للأعمال، بحسب وكالة للأنباء. (روسيا اليوم)