عربي-دولي
بسبب دمج الذكاء الاصطناعي في "واتسآب".. إيطاليا توسّع تحقيقها ضد ميتا
Lebanon 24
26-11-2025
|
09:34
A-
A+
وسّعت هيئة مكافحة الاحتكار في
إيطاليا
تحقيقها بشأن استخدام
شركة ميتا
لأدوات
الذكاء الاصطناعي
في تطبيقها الخاص بالمراسلة "
واتس آب
".
وتبعا للمعلومات المتوفرة، اتخذت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا إجراءات مؤقتة ضد شركة "ميتا" بناء على مزاعم سوء استخدامها لوضعها المهيمن في سوق خدمات روبوتات الدردشة الذكية (تشات بوت).
وقالت الهيئة إن الشروط التي أدخلها "واتس آب" في 15 تشرين الأول، ودمج آليات "ميتا أيه أي" للذكاء الاصطناعي في التطبيق قد يقيّد الإنتاج والوصول إلى السوق أو تطوير التقنية في سوق خدمات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.
ووسعت الهيئة نطاق التحقيق ليشمل كيانات "ميتا"، مع التركيز على شروط خدمة واتس آب للأعمال، بحسب وكالة
بلومبرغ
للأنباء. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
روسيا اليوم
شركة ميتا
إيطاليا
بلومبرغ
واتس آب
شركة م
التركي
تابع
