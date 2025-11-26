كما تفعل "حماس" في لبنان... قناة إسرائيليّة تتحدّث عما تقوم به "حركة الجهاد" في سوريا

Advertisement

ذكر موقع " 24"، أنّ هيئة البثّ "كان"، قالت إنّ "حركة الجهاد تبني سراً قوة عسكرية كبيرة في ، بالتزامن مع تعزيز نشاطها ووجودها في ، وتوطيد التعاون مع " ".وأشار التقرير إلى أنّ "حركة الجهاد" عززت في الأسابيع الماضية مراكزها العسكرية في مخيمات اللاجئين قرب "، معتبرةً أنّ "سوريا منطقة استراتيجية لتثبيت قوتها ضدّ "، مستفيدة "من قيود غير رسمية تمنع العمليات الإسرائيلية في الأراضي ".وأكد التقرير وجود ممثل للسلطات السورية للتواصل المباشر مع قيادة الجهاد، مؤكداً أن "السلطات السورية على علم بالتحركات العسكرية لحركة الجهاد، والتي يمكن أن تُستخدم في أي لحظة لاستهداف شمال إسرائيل".وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة تعزيزات استراتيجية للجهاد وحماس، في مناطق النفوذ الفلسطينية المجاورة لإسرائيل، في ظل استمرار التوتر الإقليمي. (الامارات 24)