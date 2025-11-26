Advertisement

عربي-دولي

كما تفعل "حماس" في لبنان... قناة إسرائيليّة تتحدّث عما تقوم به "حركة الجهاد" في سوريا

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:11
ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ هيئة البثّ الإسرائيلية "كان"، قالت إنّ "حركة الجهاد الفلسطينية تبني سراً قوة عسكرية كبيرة في سوريا، بالتزامن مع تعزيز حماس نشاطها ووجودها في لبنان، وتوطيد التعاون مع "حزب الله".
وأشار التقرير إلى أنّ "حركة الجهاد" عززت في الأسابيع الماضية مراكزها العسكرية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب دمشق"، معتبرةً أنّ "سوريا منطقة استراتيجية لتثبيت قوتها ضدّ إسرائيل"، مستفيدة "من قيود غير رسمية تمنع العمليات الإسرائيلية في الأراضي السورية".

وأكد التقرير وجود ممثل للسلطات السورية للتواصل المباشر مع قيادة الجهاد، مؤكداً أن "السلطات السورية على علم بالتحركات العسكرية لحركة الجهاد، والتي يمكن أن تُستخدم في أي لحظة لاستهداف شمال إسرائيل". 

وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة تعزيزات استراتيجية للجهاد وحماس، في مناطق النفوذ الفلسطينية المجاورة لإسرائيل، في ظل استمرار التوتر الإقليمي. (الامارات 24)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24