Advertisement

عربي-دولي

كوارث طبيعيّة وصراع عالميّ... توقّعات مُرعبة للعرافة بابا فانغا

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1447143-638997746838129293.jpg
Doc-P-1447143-638997746838129293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنبأت العرافة الكفيفة بابا فانغا بسلسلة توقعات للعام 2026 أبرزها: 
Advertisement
 
اقتراب مركبة فضائية لكوكب الأرض
ادعت بابا فانغا أن مركبة فضائية كبيرة قد تقترب من الأرض في تشرين الثاني 2026، وتهبط على الكوكب.

كوارث طبيعية
وتوقعت بابا فانغا بحدوث زلازل ضخمة وانفجارات بركانية عنيفة، كما أن الطقس المتطرف سيضرب ما بين 7 إلى 8% من مساحة اليابسة على الكوكب في عام 2026.

عام من الصراع المتصاعد
تنبأت أيضاً بتصاعد الصراع العالمي، مثل اندلاع الحرب العالمية الثالثة أو أن عام 2026 سيُمثل نقطة تحول خطيرة، كما تنبأت بنهاية العالم عام 5079.

نقطة تحول فى مجال الذكاء الاصطناعى
وتنبأت بأن الذكاء الاصطناعى سيبدأ بالهيمنة على قطاعات رئيسية بحلول عام 2026، مما سيُسبب مشاكل أخلاقية خطيرة.

عام صعب على الاقتصاد العالمى
وتنبأت أيضاً بأن الاقتصاد العالمى سيعانى من عدم استقرار في عام 2026.

استخراج الطاقة من كوكب الزهرة
من المقرر تقنيًا أن يتحقق هذا التنبؤ في عام 2028، لكن إذا صحّ تنبؤ بابا فانغا بأن البشرية ستبدأ بجمع الطاقة من كوكب الزهرة بحلول عام 2028.

اختبار الدم لأنواع السرطان يصبح شائعًا
يُنسب إلى بابا فانغا الفضل فى تنبؤها بقفزة طبية فى تشخيص وعلاج السرطان، قد يكون عام 2026 هو العام الذي تنتقل فيه اختبارات الدم للكشف المبكر عن السرطانات المتعددة (MCED) من مرحلة التجارب إلى برامج الفحص في دولة واحدة على الأقل. (اليوم السابع) 
مواضيع ذات صلة
لمواليد هذه الأبراج.. توقعات مفاجئة للعرافة بابا فانغا تظهر للعلن هذا ما ينتظركم
lebanon 24
26/11/2025 18:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
lebanon 24
26/11/2025 18:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني: مستمرّون في إعادة تأهيل المناطق المتضرّرة من الكوارث الطبيعية
lebanon 24
26/11/2025 18:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عالم فلك يحذّر: أقمار ستارلينك تهدد الغلاف الجوي بكارثة بيئية
lebanon 24
26/11/2025 18:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

البشري

بركان

كاني

بيرة

بركا

بابا

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:35 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:00 | 2025-11-26
10:44 | 2025-11-26
10:30 | 2025-11-26
10:11 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24