كوارث طبيعيّة وصراع عالميّ... توقّعات مُرعبة للعرافة بابا فانغا

تنبأت العرافة الكفيفة بسلسلة توقعات للعام 2026 أبرزها:

اقتراب مركبة فضائية لكوكب الأرض

ادعت فانغا أن مركبة فضائية كبيرة قد تقترب من الأرض في تشرين الثاني 2026، وتهبط على الكوكب.



كوارث طبيعية

وتوقعت بابا فانغا بحدوث زلازل ضخمة وانفجارات بركانية عنيفة، كما أن الطقس المتطرف سيضرب ما بين 7 إلى 8% من مساحة اليابسة على الكوكب في عام 2026.



عام من الصراع المتصاعد

تنبأت أيضاً بتصاعد الصراع العالمي، مثل اندلاع الحرب العالمية الثالثة أو أن عام 2026 سيُمثل نقطة تحول خطيرة، كما تنبأت بنهاية العالم عام 5079.



نقطة تحول فى مجال الذكاء الاصطناعى

وتنبأت بأن الذكاء الاصطناعى سيبدأ بالهيمنة على قطاعات رئيسية بحلول عام 2026، مما سيُسبب مشاكل أخلاقية خطيرة.



عام صعب على الاقتصاد العالمى

وتنبأت أيضاً بأن الاقتصاد العالمى سيعانى من عدم استقرار في عام 2026.



استخراج الطاقة من كوكب الزهرة

من المقرر تقنيًا أن يتحقق هذا التنبؤ في عام 2028، لكن إذا صحّ تنبؤ بابا فانغا بأن البشرية ستبدأ بجمع الطاقة من كوكب الزهرة بحلول عام 2028.



اختبار لأنواع السرطان يصبح شائعًا

يُنسب إلى بابا فانغا الفضل فى تنبؤها بقفزة طبية فى تشخيص وعلاج السرطان، قد يكون عام 2026 هو العام الذي تنتقل فيه اختبارات الدم للكشف المبكر عن السرطانات المتعددة (MCED) من مرحلة التجارب إلى برامج الفحص في دولة واحدة على الأقل. (اليوم السابع)