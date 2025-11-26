21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كوارث طبيعيّة وصراع عالميّ... توقّعات مُرعبة للعرافة بابا فانغا
Lebanon 24
26-11-2025
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنبأت العرافة الكفيفة
بابا فانغا
بسلسلة توقعات للعام 2026 أبرزها:
Advertisement
اقتراب مركبة فضائية لكوكب الأرض
ادعت
بابا
فانغا أن مركبة فضائية كبيرة قد تقترب من الأرض في تشرين الثاني 2026، وتهبط على الكوكب.
كوارث طبيعية
وتوقعت بابا فانغا بحدوث زلازل ضخمة وانفجارات بركانية عنيفة، كما أن الطقس المتطرف سيضرب ما بين 7 إلى 8% من مساحة اليابسة على الكوكب في عام 2026.
عام من الصراع المتصاعد
تنبأت أيضاً بتصاعد الصراع العالمي، مثل اندلاع الحرب العالمية الثالثة أو أن عام 2026 سيُمثل نقطة تحول خطيرة، كما تنبأت بنهاية العالم عام 5079.
نقطة تحول فى مجال الذكاء الاصطناعى
وتنبأت بأن الذكاء الاصطناعى سيبدأ بالهيمنة على قطاعات رئيسية بحلول عام 2026، مما سيُسبب مشاكل أخلاقية خطيرة.
عام صعب على الاقتصاد العالمى
وتنبأت أيضاً بأن الاقتصاد العالمى سيعانى من عدم استقرار في عام 2026.
استخراج الطاقة من كوكب الزهرة
من المقرر تقنيًا أن يتحقق هذا التنبؤ في عام 2028، لكن إذا صحّ تنبؤ بابا فانغا بأن البشرية ستبدأ بجمع الطاقة من كوكب الزهرة بحلول عام 2028.
اختبار
الدم
لأنواع السرطان يصبح شائعًا
يُنسب إلى بابا فانغا الفضل فى تنبؤها بقفزة طبية فى تشخيص وعلاج السرطان، قد يكون عام 2026 هو العام الذي تنتقل فيه اختبارات الدم للكشف المبكر عن السرطانات المتعددة (MCED) من مرحلة التجارب إلى برامج الفحص في دولة واحدة على الأقل. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
لمواليد هذه الأبراج.. توقعات مفاجئة للعرافة بابا فانغا تظهر للعلن هذا ما ينتظركم
Lebanon 24
لمواليد هذه الأبراج.. توقعات مفاجئة للعرافة بابا فانغا تظهر للعلن هذا ما ينتظركم
26/11/2025 18:58:57
26/11/2025 18:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
Lebanon 24
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
26/11/2025 18:58:57
26/11/2025 18:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني: مستمرّون في إعادة تأهيل المناطق المتضرّرة من الكوارث الطبيعية
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني: مستمرّون في إعادة تأهيل المناطق المتضرّرة من الكوارث الطبيعية
26/11/2025 18:58:57
26/11/2025 18:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم فلك يحذّر: أقمار ستارلينك تهدد الغلاف الجوي بكارثة بيئية
Lebanon 24
عالم فلك يحذّر: أقمار ستارلينك تهدد الغلاف الجوي بكارثة بيئية
26/11/2025 18:58:57
26/11/2025 18:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
البشري
بركان
كاني
بيرة
بركا
بابا
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
المدعية العامة في جورجيا تسقط قضية تدخل الانتخابات ضد ترامب
Lebanon 24
المدعية العامة في جورجيا تسقط قضية تدخل الانتخابات ضد ترامب
11:35 | 2025-11-26
26/11/2025 11:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على رغبة روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على رغبة روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
11:15 | 2025-11-26
26/11/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن القرار الأميركي بشأن "الإخوان"
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن القرار الأميركي بشأن "الإخوان"
11:00 | 2025-11-26
26/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. واعتقال الرئيس
Lebanon 24
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. واعتقال الرئيس
10:44 | 2025-11-26
26/11/2025 10:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": ماذا يعني التطبيع مع إسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": ماذا يعني التطبيع مع إسرائيل؟
10:30 | 2025-11-26
26/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
12:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:35 | 2025-11-26
المدعية العامة في جورجيا تسقط قضية تدخل الانتخابات ضد ترامب
11:15 | 2025-11-26
الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على رغبة روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
11:00 | 2025-11-26
في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن القرار الأميركي بشأن "الإخوان"
10:44 | 2025-11-26
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. واعتقال الرئيس
10:30 | 2025-11-26
تقرير لـ"Middle East Eye": ماذا يعني التطبيع مع إسرائيل؟
10:11 | 2025-11-26
كما تفعل "حماس" في لبنان... قناة إسرائيليّة تتحدّث عما تقوم به "حركة الجهاد" في سوريا
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 18:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 18:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 18:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24