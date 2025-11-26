انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. واعتقال الرئيس

Advertisement

أعلنت مجموعة من العسكريين في غينيا بيساو عن "السيطرة الكاملة" على البلاد "حتى إشعار آخر"، بعد اعتقال الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو داخل في العاصمة بيساو.وأعلن العسكريون سيطرتهم الكاملة على البلاد وتعليق العملية وإغلاق الحدود، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد.جرى ذلك بعد سماع دوي إطلاق نار قرب الرئاسي، حيث سيطر رجال يرتدون زيا عسكريا المؤدي إلى القصر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية بينها أربعة انقلابات ومحاولات انقلاب عديدة منذ استقلالها.وتلا العسكريون بيانا في مقر بالعاصمة بيساو، وفق مراسلي .وأعلن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو بنفسه لمجلة جون أفريك أنه تم اعتقاله يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني، حوالي منتصف النهار، بينما كان داخل مكتبه في القصر الرئاسي. كما اعتُقل في الوقت نفسه رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بياجي نا نتان، ونائب الجنرال مامادو توريه، ووزير الداخلية بوتشي كاندي.وقال إمبالو إنه لم يتعرض لأي عنف خلال هذا "الانقلاب" الذي قال إن من دبره هو رئيس أركان الجيش. لكن وفق مصادر عدة، فقد سُمع إطلاق نار قرابة منتصف النهار بالقرب من القصر الرئاسي ومكاتب اللجنة الانتخابية، كما انتشر رجال يرتدون الزي العسكري على طول الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر. (سكاي نيوز عربية)