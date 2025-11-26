الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على رغبة روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

Advertisement

قال مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد ، "لا نرى أي مؤشرات على أن راغبة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ".وأشار الى "أن هناك ضرورة لفرض المزيد من على روسيا وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا".وأفاد بأن "أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا ينبغي أن يتضمن تنازلات من ".أضاف: "التركيز بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا يجب أن ينصبّ على ما ينبغي لروسيا فعله".وقال: يجب أن نضمن ألا تهاجم روسيا أوكرانيا مجددًا أبدًا. (سكاي نيوز)