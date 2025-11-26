20
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على رغبة روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
Lebanon 24
26-11-2025
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد
الأوروبي
، "لا نرى أي مؤشرات على أن
روسيا
راغبة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في
أوكرانيا
".
Advertisement
وأشار الى "أن هناك ضرورة لفرض المزيد من
العقوبات
على روسيا وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا".
وأفاد بأن "أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا ينبغي أن يتضمن تنازلات من
الطرف الروسي
".
أضاف: "التركيز بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا يجب أن ينصبّ على ما ينبغي لروسيا فعله".
وقال: يجب أن نضمن ألا تهاجم روسيا أوكرانيا مجددًا أبدًا. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا نرى أن روسيا ترغب حقا بالسلام
Lebanon 24
رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا نرى أن روسيا ترغب حقا بالسلام
26/11/2025 21:53:49
26/11/2025 21:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
26/11/2025 21:53:49
26/11/2025 21:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: يجب ضمان عدم هجوم روسيا على أوكرانيا مجددا
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: يجب ضمان عدم هجوم روسيا على أوكرانيا مجددا
26/11/2025 21:53:49
26/11/2025 21:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تستوفي أيًا من معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تستوفي أيًا من معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
26/11/2025 21:53:49
26/11/2025 21:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الطرف الروسي
سكاي نيوز
العقوبات
أوكرانيا
الأوروبي
بات على
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: تبادل السجناء مع فرنسا جاهز… والانتظار لإجراءات باريس
Lebanon 24
عراقجي: تبادل السجناء مع فرنسا جاهز… والانتظار لإجراءات باريس
14:39 | 2025-11-26
26/11/2025 02:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادات لإزالة الأنقاض في رفح لإنشاء منطقة إنسانية جديدة
Lebanon 24
استعدادات لإزالة الأنقاض في رفح لإنشاء منطقة إنسانية جديدة
14:25 | 2025-11-26
26/11/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن في قضية ليبيا… ساركوزي يتلقى "ضربة قضائية" جديدة
Lebanon 24
بعد دخوله السجن في قضية ليبيا… ساركوزي يتلقى "ضربة قضائية" جديدة
14:00 | 2025-11-26
26/11/2025 02:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تؤكد تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتشكر قطر
Lebanon 24
سوريا تؤكد تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتشكر قطر
13:35 | 2025-11-26
26/11/2025 01:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس الثوري" يتوعّد: جهوزيتنا ارتفعت 40%… والعدو "فشل في كسرنا"
Lebanon 24
"الحرس الثوري" يتوعّد: جهوزيتنا ارتفعت 40%… والعدو "فشل في كسرنا"
13:17 | 2025-11-26
26/11/2025 01:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي المحطة التلفزيونية اللبنانية التي سترافق البابا من روما؟
Lebanon 24
من هي المحطة التلفزيونية اللبنانية التي سترافق البابا من روما؟
15:23 | 2025-11-25
25/11/2025 03:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:39 | 2025-11-26
عراقجي: تبادل السجناء مع فرنسا جاهز… والانتظار لإجراءات باريس
14:25 | 2025-11-26
استعدادات لإزالة الأنقاض في رفح لإنشاء منطقة إنسانية جديدة
14:00 | 2025-11-26
بعد دخوله السجن في قضية ليبيا… ساركوزي يتلقى "ضربة قضائية" جديدة
13:35 | 2025-11-26
سوريا تؤكد تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتشكر قطر
13:17 | 2025-11-26
"الحرس الثوري" يتوعّد: جهوزيتنا ارتفعت 40%… والعدو "فشل في كسرنا"
12:30 | 2025-11-26
بعد وقف إطلاق النار.. مئات الشهداء والإصابات الإضافية في غزة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 21:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 21:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 21:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24