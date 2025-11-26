Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على رغبة روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

Lebanon 24
26-11-2025 | 11:15
قال مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، "لا نرى أي مؤشرات على أن روسيا راغبة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا".
وأشار الى "أن هناك ضرورة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا".
وأفاد بأن "أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا ينبغي أن يتضمن تنازلات من الطرف الروسي".
أضاف: "التركيز بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا يجب أن ينصبّ على ما ينبغي لروسيا فعله".
وقال: يجب أن نضمن ألا تهاجم روسيا أوكرانيا مجددًا أبدًا. (سكاي نيوز)
 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24