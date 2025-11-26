Advertisement

عربي-دولي

المدعية العامة في جورجيا تسقط قضية تدخل الانتخابات ضد ترامب

Lebanon 24
26-11-2025 | 11:35
أسقطت مدعية عامة في ولاية جورجيا الأميركية رسميًا قضية التدخل في الانتخابات ضد الرئيس الأميركيّ الجمهوريّ دونالد ترامب وعدد من أنصاره، وفق ما ذكرت شبكة (سي.إن.إن).
وكانت المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس قد استبعدت العام الماضي من مقاضاة ترامب و14 من أنصاره لمحاولتهم التدخل في انتخابات 2020 في الولاية الأميركية.
