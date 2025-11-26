المدعية العامة في جورجيا تسقط قضية تدخل الانتخابات ضد ترامب

Advertisement

أسقطت مدعية عامة في ولاية الأميركية رسميًا قضية التدخل في الانتخابات ضد الرئيس الأميركيّ الجمهوريّ وعدد من أنصاره، وفق ما ذكرت شبكة (سي.إن.إن).وكانت المدعية العامة لمقاطعة قد استبعدت العام الماضي من مقاضاة و14 من أنصاره لمحاولتهم التدخل في انتخابات 2020 في الولاية الأميركية.