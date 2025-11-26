بعد وقف إطلاق النار.. مئات الشهداء والإصابات الإضافية في غزة

Advertisement

أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على إلى 69,785 شهيدا و170,965 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان على قطاع غزة، أنه مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهدا بينهم قتيلان جديدان و8 تم انتشالهم من تحت الأنقاض خلال الـ 24 ساعة الماضية.فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.ومنذ وقف إطلاق النار في الـ11 تشرين الأول 2025 بلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية نحو 347 شهيدا و889 إصابة، كما وتم انتشال 596 جثمانا ن تحت الأنقاض. (روسيا اليوم)