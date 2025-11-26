Advertisement

عربي-دولي

بعد وقف إطلاق النار.. مئات الشهداء والإصابات الإضافية في غزة

Lebanon 24
26-11-2025 | 12:30
A-
A+

Doc-P-1447196-638997823070317493.jpg
Doc-P-1447196-638997823070317493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 69,785 شهيدا و170,965 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
Advertisement

وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهدا بينهم قتيلان جديدان و8 تم انتشالهم من تحت الأنقاض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في الـ11 تشرين الأول 2025 بلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية نحو 347 شهيدا و889 إصابة، كما وتم انتشال 596 جثمانا ن تحت الأنقاض. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: انتشال جثامين 414 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في القطاع
lebanon 24
26/11/2025 21:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان العربي: الأولوية بعد وقف إطلاق النار في غزة هي لإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية
lebanon 24
26/11/2025 21:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّف الغارات في قطاع غزة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
26/11/2025 21:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح بعد ٧٢ ساعة من إعلان وقف إطلاق النار
lebanon 24
26/11/2025 21:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة الفلسطينية

وزارة الصحة

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:39 | 2025-11-26
14:25 | 2025-11-26
14:00 | 2025-11-26
13:35 | 2025-11-26
13:17 | 2025-11-26
12:02 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24