عربي-دولي
"الحرس الثوري" يتوعّد: جهوزيتنا ارتفعت 40%… والعدو "فشل في كسرنا"
Lebanon 24
26-11-2025
|
13:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الحرس الثوري الإيراني
أنّ جاهزية القوات المسلحة ارتفعت بنحو 40% مقارنة بفترة حرب الأيام الـ12 مع
إسرائيل
.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني خلال فعالية مرتبطة بـ"أسبوع التعبئة" إن الهجوم الأول في 13 حزيران أحدث صدمة داخل البلاد، لكن تصريح المرشد علي خامنئي بأن "الكيان الصهيوني أخطأ وسوف يندم" حوّل الصدمة إلى ما وصفه بـ"ثقة وطنية"، مشبّهًا ذلك ببدايات الحرب مع
العراق
في الثمانينيات.
وأضاف نائيني أن إسرائيل كانت تعتقد أن استهداف الرادارات والقادة سيعطّل قدرة الرد، "لكن بنية القوات المسلحة لا تقوم على أشخاص"، مشيرًا إلى أن
القادة
الذين استُهدفوا كانوا قد أوصوا وحداتهم بمواصلة العمل في حال استشهادهم.
وأوضح أن عملية "الوعد الصادق 3" استؤنفت بعد 12 ساعة فقط من استبدال القيادات، وأن وحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة نفذت مهامها تحت القصف.
وأشار المتحدث إلى أن الحرب الأخيرة عززت الدمج بين الهويتين الوطنية والدينية داخل المجتمع
الإيراني
، وأن استطلاعات الرأي تظهر أنّ 80% من الإيرانيين يؤمنون بقدرة الردع، معتبرًا ذلك "هزيمة للعدو في الحرب المعرفية". كما أشار إلى أن أكثر من 120 دولة ومنظمة دولية أدانت استهداف
إيران
، وهو ما عدّه "دليلًا على أحقية الموقف الإيراني".
وفي ما يتعلق بالقدرات الصاروخية، قال نائيني إن الصواريخ
الإيرانية
عبرت أجواء العراق وسوريا والأردن رغم انتشار نحو 200 طائرة مقاتلة ومنظومات دفاعية لاعتراضها، وإن إيران استخدمت "هجمات متتالية وهجينة" لضرب أهداف إسرائيلية حيوية، بينها مراكز استخباراتية ومصفاة
النفط
الرئيسية التي توفر 70% من الوقود، على حد وصفه.
وأضاف أن الحرب شهدت إحباط جميع العمليات الإرهابية داخل البلاد عبر "تمرين المجتمع الاستخباري".
وأكد أن إيران لم تُفاجأ بالهجوم على المستوى الاستراتيجي، لكن المفاجأة التكتيكية "أمر طبيعي في الحروب الحديثة"، مشيرًا إلى أن معيار النجاح كان في إدارة الصدمة واستعادة القدرة على الرد بسرعة.
وختم نائيني بالقول إن مستوى الجهوزية بعد حرب الـ12 يومًا وعمليتي "الوعد الصادق 2 و3" ارتفع بنسبة لا تقل عن 40% في مجالات دقة الصواريخ والقدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن الإنجازات تحققت نتيجة "النصر الإلهي، والقيادة، وحضور الشعب، وتماسك القوات المسلحة، وأخطاء العدو".
(تسنيم)
