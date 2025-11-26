Advertisement

عربي-دولي

"الحرس الثوري" يتوعّد: جهوزيتنا ارتفعت 40%… والعدو "فشل في كسرنا"

Lebanon 24
26-11-2025 | 13:17
A-
A+
Doc-P-1447209-638997850383447721.jpg
Doc-P-1447209-638997850383447721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الحرس الثوري الإيراني أنّ جاهزية القوات المسلحة ارتفعت بنحو 40% مقارنة بفترة حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل.
Advertisement
 
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني خلال فعالية مرتبطة بـ"أسبوع التعبئة" إن الهجوم الأول في 13 حزيران أحدث صدمة داخل البلاد، لكن تصريح المرشد علي خامنئي بأن "الكيان الصهيوني أخطأ وسوف يندم" حوّل الصدمة إلى ما وصفه بـ"ثقة وطنية"، مشبّهًا ذلك ببدايات الحرب مع العراق في الثمانينيات.

وأضاف نائيني أن إسرائيل كانت تعتقد أن استهداف الرادارات والقادة سيعطّل قدرة الرد، "لكن بنية القوات المسلحة لا تقوم على أشخاص"، مشيرًا إلى أن القادة الذين استُهدفوا كانوا قد أوصوا وحداتهم بمواصلة العمل في حال استشهادهم.
 
وأوضح أن عملية "الوعد الصادق 3" استؤنفت بعد 12 ساعة فقط من استبدال القيادات، وأن وحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة نفذت مهامها تحت القصف.

وأشار المتحدث إلى أن الحرب الأخيرة عززت الدمج بين الهويتين الوطنية والدينية داخل المجتمع الإيراني، وأن استطلاعات الرأي تظهر أنّ 80% من الإيرانيين يؤمنون بقدرة الردع، معتبرًا ذلك "هزيمة للعدو في الحرب المعرفية". كما أشار إلى أن أكثر من 120 دولة ومنظمة دولية أدانت استهداف إيران، وهو ما عدّه "دليلًا على أحقية الموقف الإيراني".

وفي ما يتعلق بالقدرات الصاروخية، قال نائيني إن الصواريخ الإيرانية عبرت أجواء العراق وسوريا والأردن رغم انتشار نحو 200 طائرة مقاتلة ومنظومات دفاعية لاعتراضها، وإن إيران استخدمت "هجمات متتالية وهجينة" لضرب أهداف إسرائيلية حيوية، بينها مراكز استخباراتية ومصفاة النفط الرئيسية التي توفر 70% من الوقود، على حد وصفه.
 
وأضاف أن الحرب شهدت إحباط جميع العمليات الإرهابية داخل البلاد عبر "تمرين المجتمع الاستخباري".

وأكد أن إيران لم تُفاجأ بالهجوم على المستوى الاستراتيجي، لكن المفاجأة التكتيكية "أمر طبيعي في الحروب الحديثة"، مشيرًا إلى أن معيار النجاح كان في إدارة الصدمة واستعادة القدرة على الرد بسرعة.

وختم نائيني بالقول إن مستوى الجهوزية بعد حرب الـ12 يومًا وعمليتي "الوعد الصادق 2 و3" ارتفع بنسبة لا تقل عن 40% في مجالات دقة الصواريخ والقدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن الإنجازات تحققت نتيجة "النصر الإلهي، والقيادة، وحضور الشعب، وتماسك القوات المسلحة، وأخطاء العدو".

(تسنيم)
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري يكشف تفاصيل "الوعد الصادق 2"
lebanon 24
26/11/2025 21:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة "تعتبرها طهران ضرورية"
lebanon 24
26/11/2025 21:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تمادي العدوان الإسرائيلي يؤكّد فشل اجراءات "الميكانيزم"
lebanon 24
26/11/2025 21:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "الرّد" على اغتيال طبطبائي.. بيانٌ من "الحرس الثوري"
lebanon 24
26/11/2025 21:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

الرئيسي

العراق

القادة

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:39 | 2025-11-26
14:25 | 2025-11-26
14:00 | 2025-11-26
13:35 | 2025-11-26
12:30 | 2025-11-26
12:02 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24