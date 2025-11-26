Advertisement

سوريا تؤكد تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتشكر قطر

26-11-2025 | 13:35
كشف مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب عن دور قطر في التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتوجه بالشكر.
وقال مندوب سوريا الدائم في أول كلمة له خلال المؤتمر الـ30 للدول الأعضاء بالمنظمة، في لاهاي: "أتحدث لأول مرة بصفتي مندوباً دائماً لسوريا في المنظمة وكشاهد على عشرات الضربات الكيميائية عندما كنت في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق".

وأضاف: "أتوجه بالشكر للمنظمة على كل جهودها وأخص بالشكر دولة قطر الشقيقة على كل الجهود التي تبذلها من أجل القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأكد كتوب "حرص سوريا على تعزيز التعاون مع المنظمة" مشيرا إلى الرغبة بأن يكون هذا التعاون متبادلا وبأن تكون سوريا عضوا فاعلا بشكل إيجابي، "وأن نحصل على مقعدنا وحقوقنا بشكل كامل في المنظمة التي نشعر بالانتماء إليها ونقدر أهمية عملها".

وأضاف المندوب السوري: "نعمل بشكل حثيث مع الأمانة العامة ونضع كل القدرات المتاحة لتيسير عملية التحقق والوصول إلى المعلومات والمواقع المشتبهة وتفكيك معضلة القضايا التي تغيرت طبيعتها كلياً نتيجة سقوط نظام الأسد".

وأردف: "خلال هذا العام زار فريق التحقيق وتحديد الهوية سوريا للمرة الأولى منذ تأسيسه ومارس مهامه ضمن فريق مكتب المهام الخاصة في دمشق وتحدث الشهود دون خوف من الترهيب والاعتقال للمرة الأولى".

وكشف كتوب أنه منذ الوصول الأول للأمانة الفنية وحتى اليوم "نفذت 7 انتشارات وزارت 23 موقعا واستلمت أكثر من 6 آلاف وثيقة وقابلت 9 شهود على الأقل واستلمت ما يزيد على 30 عينة". (روسيا اليوم)
 
