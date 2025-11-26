Advertisement

عربي-دولي

اعتراف إسرائيلي: "مفاجأة" لم تكن في الحسابات خلال المواجهة مع إيران

Lebanon 24
26-11-2025 | 15:52
اعتبر المدير التنفيذي للصناعات الجوية الإسرائيلية بوعز ليفي أنّ المفاجأة الأكبر في المواجهة مع إيران لم تكن تقنية، بل في "جرأة الإيرانيين" على إطلاق هذا الحجم من الصواريخ نحو قلب البلاد، مؤكداً أن إسرائيل لم تتوقع وابلًا بهذا المستوى.
وقال خلال مؤتمر UVID2025 إن حرب الصواريخ المقبلة ستكون "وابلًا واسعاً"، ما يفرض ردًا منهجيًا متعدد المستويات بيد وزارة الدفاع.

ولفت ليفي إلى تقدم تطوير صاروخ حيتس 4، مؤكداً أنه سيعترض "تهديدات جديدة" ويحلّ مكان "حيتس 2"، مانحًا المنظومة قدرة أكبر على استباق الهجمات.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ جاهزية قواته ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بحرب الـ12 يومًا مع إسرائيل، سواء في دقة الصواريخ أو القدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي.
