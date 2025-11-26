اعتراف إسرائيلي: "مفاجأة" لم تكن في الحسابات خلال المواجهة مع إيران

اعتبر المدير التنفيذي للصناعات الجوية أنّ المفاجأة الأكبر في المواجهة مع لم تكن تقنية، بل في "جرأة الإيرانيين" على إطلاق هذا الحجم من الصواريخ نحو قلب البلاد، مؤكداً أن لم تتوقع وابلًا بهذا المستوى.

وقال خلال مؤتمر UVID2025 إن حرب الصواريخ المقبلة ستكون "وابلًا واسعاً"، ما يفرض ردًا منهجيًا متعدد المستويات بيد .



ولفت ليفي إلى تقدم تطوير صاروخ حيتس 4، مؤكداً أنه سيعترض "تهديدات جديدة" ويحلّ مكان "حيتس 2"، مانحًا المنظومة قدرة أكبر على استباق الهجمات.



في المقابل، أعلن أنّ جاهزية قواته ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بحرب الـ12 يومًا مع إسرائيل، سواء في دقة الصواريخ أو القدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي.