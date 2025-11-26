التفاصيل الكاملة لحادثة محيط البيت الأبيض.. هذا ما حصل

حدث أمني شهده محيط في عقب تعرض عناصر الحرس الوطني لإطلاق نار، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت التقارير أن عنصرين من الحرس الوطني لقيا حتفهما إثر الحادثة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.



وقال باتريك موريسي، حاكم ولاية وست فرجينيا، إن فردي الحرس الوطني من الولاية اللذين أصيبا بالرصاص في العاصمة الأربعاء، توفيا متأثرين بجراحهما.



وفي تغريدة له عبر منصة "آكس"، قال موريسي: "لقد ضحى هذان الشجاعان من سكان وست فرجينيا بحياتهما في خدمة وطنهما".



وتابع: "إننا على اتصال مع المسؤولين الفيدراليين بينما يتواصل التحقيق".



وكانت مصادر مطلعة قد أفادت، الأربعاء، بأن عنصرين يرتديان الزي العسكري ويعتقد أنهما من الحرس الوطني الأميركي تعرضا لإطلاق نار وسط العاصمة واشنطن، على بعد بضعة شوارع فقط من البيت الأبيض.



وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في محيط شارعي 17 و'آي' في منطقة تشهد إجراءات أمنية مكثفة عادة، فيما لم تعرف بعد دوافع إطلاق النار أو حالة الجنديين بدقة.



وقال كبار مسؤولي إنفاذ القانون لـ"سي بي إس نيوز" إن مشتبها يزعم أنه فتح النار على أفراد الحرس الوطني قد أصيب ونقل إلى مستشفى في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.



وذكرت إدارة شرطة العاصمة أن مسرح الجريمة تم تأمينه، وأن مشتبها به أصبح قيد الحجز.





قال الرئيس الأميركي ، الأربعاء، إن اثنين من أفراد الحرس الوطني قد أصيبوا بجروح بالغة إثر حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض، متوعدًا الجاني بدفع الثمن.



يعلق



بدوره، علق الرئيس الأميركي ترامب على الحادثة وقال في منشورٍ له عبر منصة "ترو سوشال": "إن الحيوان الذي أطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، وكلاهما مصاب بجروح بالغة ويعالج الآن في مستشفيين منفصلين، مصاب أيضا بجروح بالغة، ولكنه سيدفع ثمنا باهظا على أي حال".



وأضاف ترامب: "رحم الله الحرس الوطني وأفراد الجيش وجهاز إنفاذ القانون. أنا، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، وكل من له علاقة بمكتب الرئاسة، أؤيدكم!".

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت إن تم إطلاعه على حادث إطلاق النار.



وأوضحت ليفيت في بيان: "البيت الأبيض على علم ويراقب هذا الوضع المأساوي عن كثب".



من جانبها، أعلنت الاتحادي "وقف الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن لأسباب أمنية".



وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم قد قالت، الأربعاء، إن الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث الذي شهد إطلاق نار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.



وقالت نويم إن اثنين من أفراد الحرس الوطني تعرضا لإطلاق النار، ولم تشارك أي معلومات عن حالتهما.



وتابعت في بيان: "يرجى الانضمام إلي في الدعاء لاثنين من أفراد الحرس الوطني اللذين تم إطلاق النار عليهما قبل لحظات في واشنطن العاصمة".



وأشارت إلى أن " تعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع مزيد من المعلومات".

