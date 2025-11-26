بعد حوادث غزة الدامية… هل تتحرك وزارة الخارجية الأميركية؟

Advertisement

حثّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب ماركو روبيو على تسريع التحقيق بانتهاكات الجيش في غزة، محذّرين من أن التأخير يفرغ قوانين ليهي من مضمونها. وقاد كريس فان هولن وجاك ريد المبادرة، وانضم إليهما تسعة ديمقراطيين آخرين.ويستند المشرّعون إلى تقرير سرّي لمكتب المفتش العام في ، كشف أن تراكم الملفات الخاصة بالوحدات قد يؤخر إصدار القرارات لسنوات. ودعا الأعضاء إلى تطبيق التوصيات فورًا لضمان الالتزام بالقانون الأميركي.وزارة الخارجية قالت إنها تلتزم بالقوانين، فيما لم تُعلن حتى الآن أي وحدة إسرائيلية غير مؤهلة للمساعدات، رغم الاعتراف الرسمي بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.وتشمل العالقة مقتل سبعة من عمال "المطبخ العالمي" في نيسان 2024، ومقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال توزيع مساعدات في شباط 2024.ويشير التقرير إلى أن آلية مراجعة الانتهاكات تمنح استثناءات مقارنة بدول أخرى، ما يسمح بتمديد الإجراءات بلا سقف زمني. واعتبر مسؤول سابق في الخارجية أن غياب "الإرادة السياسية" هو ما يمنع تحديد وحدات غير مؤهلة.بالتوازي، تتصاعد ضغوط المحافظين لإعادة النظر في الدعم الأميركي لإسرائيل، وسط تراجع التأييد الشعبي لها بين المحافظين تحت سن الخمسين، وفق استطلاعات بيو. وفي المقابل، يؤكد أن العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية تقوم على "قيم مشتركة".وتحمل العريضة توقيع أسماء بارزة مثل إليزابيث وارن، جيف ميركلي، إدوارد ماركي، شاتز، تيم كين، باتي موراي، تينا سميث، وبيرني ساندرز.