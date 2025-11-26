استنتاجات أميركية.. هذا ما أوضحه فانس عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

Advertisement

أوضح الأميركي الاستنتاجات الأميركية من العملية العسكرية الروسية في .قال خلال احتفال بعيد الشكر مع العسكريين : "إن النزاع في أوكرانيا يُظهر أن أي حرب محتملة تشارك فيها ستكون مختلفة عن الماضي".وأضاف فانس: "إذا نظرنا إلى ما يحدث في أو أوكرانيا، أو إلى سير بعض عملياتنا لمكافحة الإرهاب، أو إلى ما قد سيحدث في من صراعات عسكرية، فلن تكون هي نفس الحروب التي خضناها قبل عشرين عاما".