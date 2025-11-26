Advertisement

عربي-دولي

استنتاجات أميركية.. هذا ما أوضحه فانس عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

Lebanon 24
26-11-2025 | 23:24
أوضح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الاستنتاجات الأميركية من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قال فانس خلال احتفال بعيد الشكر مع العسكريين الأميركيين: "إن النزاع في أوكرانيا يُظهر أن أي حرب محتملة تشارك فيها الولايات المتحدة ستكون مختلفة عن الماضي".

وأضاف فانس: "إذا نظرنا إلى ما يحدث في روسيا أو أوكرانيا، أو إلى سير بعض عملياتنا لمكافحة الإرهاب، أو إلى ما قد سيحدث في المستقبل من صراعات عسكرية، فلن تكون هي نفس الحروب التي خضناها قبل عشرين عاما".
 
الولايات المتحدة

مكافحة الإرهاب

نائب الرئيس

الأميركيين

جي دي فانس

المستقبل

نائب ال

