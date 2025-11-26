Advertisement

عربي-دولي

بعد حادثة إطلاق النار ومقتل شخصين.. ماذا قررت واشنطن؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 23:34
أمرت وكالة الهجرة الأميركية بإيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالأفغان إلى أجل غير مسمى، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار التي طالت عناصر من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.
كما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة التحقيق في دخول جميع اللاجئين الأفغان، الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ودان ترامب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن، الأربعاء، واصفا إياها بـ"العمل الإرهابي"، وتعهد تعزيز سياساته المناهضة للهجرة بعد تأكيد أن المشتبه به الذي تم توقيفه مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021.

وقال ترامب من فلوريدا حيث يمضي عيد الشكر: "المشتبه به الذي قبض عليه أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان، وتم إحضاره إلى هنا من قبل إدارة بايدن في سبتمبر 2021".


وأضاف أنه سيكون على حكومته الآن "إعادة التدقيق في جميع الأفراد الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من أفغانستان، عندما كان سلفه الديمقراطي في منصبه.

وشن ترامب هجوما عنيفا على الهجرة التي وصفها بأنها "أعظم تهديد للأمن القومي"، متهما بايدن بالسماح لـ"ملايين" الأجانب بدخول الولايات المتحدة.

ووقع إطلاق النار بعد ظهر الأربعاء في قلب العاصمة الأميركية، التي ينتشر فيها منذ أغسطس مئات الجنود الاحتياط لإجراء دوريات راجلة بناء على طلب ترامب، وخلافا لرأي السلطات المحلية الديمقراطية.

وكتب الرئيس في وقت سابق على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، أن الجنديين "أصيبا بجروح خطرة"، وأن المشتبه بإطلاقه النار أصيب أيضا "بجروح بالغة"، ووصف الجاني بأنه "حيوان سيدفع ثمنا باهظا مقابل أفعاله".
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

دارة الرئيس

الديمقراطية

الديمقراطي

جو بايدن

