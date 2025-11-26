بعد الهجوم على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.. هذا ما قاله ترامب

Advertisement

اعتبر الرئيس الأميركي اليوم الخميس ان الهجوم على الحرس الوطني الذي وقع قرب في كان عملا إرهابيا.وأضاف في كلمة قصيرة مصورة أن "وزارة الأمن الداخلي واثقة من أن المشتبه به دخل قادما من في عام 2021".وأشار إلى أنه أصدر توجيهات "بحشد 500 جندي إضافي من الحرس الوطني لواشنطن العاصمة".كما قال إنه "يجب على الولايات المتحدة إعادة فحص كل مهاجر دخل إليها من أفغانستان في عهد "، في إشارة إلى برنامج التأشيرات الخاصة الذي أنشأته إدارة سلفه الرئيس .وشهدت العاصمة الأميركية واشنطن حالة إطلاق نار قرب البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، أسفرت عن إصابة اثنين من الحرس الوطني بجروح خطيرة.وأكدت مصادر أمنية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز" أن المشتبه به هو رحمان الله لاكانوال، مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما، دخل الولايات المتحدة عام 2021، وقالت جهات إنفاذ القانون إنه يُعتقد أنه تصرف بمفرده.ووقع إطلاق النار بالقرب من محطة مترو فاراغوت، على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض، عند تقاطع شارعي 17 و1 .وأفادت إدارة شرطة العاصمة بأنه تم تأمين مسرح الجريمة، وأن المشتبه به قيد الاحتجاز. وأضافت أن المشتبه به أصيب بجروح ونُقل إلى المستشفى.وصرح التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل أن حالة الجنديين التابعين للحرس حرجة.