عربي-دولي
بعد الهجوم على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.. هذا ما قاله ترامب
Lebanon 24
26-11-2025
|
23:48
اعتبر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اليوم الخميس ان الهجوم على الحرس الوطني الذي وقع قرب
البيت الأبيض
في
واشنطن
كان عملا إرهابيا.
وأضاف
ترامب
في كلمة قصيرة مصورة أن "وزارة الأمن الداخلي واثقة من أن المشتبه به دخل
الولايات المتحدة
قادما من
أفغانستان
في عام 2021".
وأشار إلى أنه أصدر توجيهات "بحشد 500 جندي إضافي من الحرس الوطني لواشنطن العاصمة".
كما قال إنه "يجب على الولايات المتحدة إعادة فحص كل مهاجر دخل إليها من أفغانستان في عهد
بايدن
"، في إشارة إلى برنامج التأشيرات الخاصة الذي أنشأته إدارة سلفه الرئيس
جو بايدن
.
وشهدت العاصمة الأميركية واشنطن حالة إطلاق نار قرب البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، أسفرت عن إصابة اثنين من الحرس الوطني بجروح خطيرة.
وأكدت مصادر أمنية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز" أن المشتبه به هو رحمان الله لاكانوال، مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما، دخل الولايات المتحدة عام 2021، وقالت جهات إنفاذ القانون إنه يُعتقد أنه تصرف بمفرده.
ووقع إطلاق النار بالقرب من محطة مترو فاراغوت، على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض، عند تقاطع شارعي 17 و1
الشمالي
الغربي
.
وأفادت إدارة شرطة العاصمة بأنه تم تأمين مسرح الجريمة، وأن المشتبه به قيد الاحتجاز. وأضافت أن المشتبه به أصيب بجروح ونُقل إلى المستشفى.
وصرح
مدير مكتب
التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل أن حالة الجنديين التابعين للحرس حرجة.
