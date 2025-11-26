21
عربي-دولي
بجرم تدبير هجمات ضد اليهود.. أستراليا تدرج الحرس الثوري بقائمة الدول الراعية للإرهاب
Lebanon 24
26-11-2025
|
23:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
أستراليا
، إدراج
الحرس الثوري الإيراني
على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت وزيرة الخارجية
الأسترالية
بيني
وانغ، إن بلادها اتخذت هذا القرار عقب "تقييم استخباراتي خلص إلى تدبير
الحرس الثوري
هجمات ضد
اليهود
في أستراليا".
وفي آب الماضي، اتهمت أستراليا
إيران
بتدبير "هجومين معاديين للسامية"، بإضرام حريق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.
وأمهلت أستراليا سفير
طهران
7 أيام لمغادرة البلاد، في أول طرد من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.
