بجرم تدبير هجمات ضد اليهود.. أستراليا تدرج الحرس الثوري بقائمة الدول الراعية للإرهاب

Advertisement

أعلنت ، إدراج على قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقالت وزيرة الخارجية وانغ، إن بلادها اتخذت هذا القرار عقب "تقييم استخباراتي خلص إلى تدبير هجمات ضد في أستراليا".وفي آب الماضي، اتهمت أستراليا بتدبير "هجومين معاديين للسامية"، بإضرام حريق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.