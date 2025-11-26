Advertisement

عربي-دولي

في هندوراس.. من هو المرشح الرئاسي الذي يدعمه ترامب؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1447328-638998235155502704.webp
Doc-P-1447328-638998235155502704.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأييده للمرشح اليميني نصري عصفورة الشهير باسم تيتو عصفورة، في انتخابات الرئاسة المقبلة في هندوراس، قائلا إنهما يمكن أن يعملا معا ضد "تجار المخدرات الشيوعيين" في المنطقة
Advertisement

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "يمكنني أنا وتيتو أن نعمل معا لمحاربة تجار المخدرات، وتقديم المساعدات اللازمة لشعب هندوراس".

وولد عصفورة (67 عاما) لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أميركا الوسطى خلال الصراع العربي الإسرائيلي في أربعينيات القرن الماضي، ودرس الهندسة المدنية لكنه ترك دراسته الجامعية قبل الحصول على شهادته ليبدأ مسيرة مهنية في قطاع البناء، ثم دخل الحياة العامة في تسعينيات القرن الماضي.

ويخوض عصفورة، رئيس البلدية السابق للعاصمة هندوراس، سباقا محموما مع محام يساري ومقدم برامج تلفزيونية يميني، في انتخابات الرئاسة المقررة الأحد.

وأعرب المرشح عن امتنانه لدعم ترامب، وشكره في منشور قال به: "نحن ثابتون على موقفنا في للدفاع عن ديمقراطيتنا وحريتنا والقيم التي تجعل بلادنا عظيمة".

وربط ترامب مصير هندوراس ومصير فنزويلا، حيث لم يستبعد تدخلا عسكريا لإطاحة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذي يتهمه بإدارة عصابة مخدرات، وكتب: "هل سيتمكن مادورو ومهربو المخدرات الإرهابيون من الاستيلاء على دولة أخرى؟".

وتعد هندوراس من أكثر البلدان عنفا في أميركا اللاتينية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العصابات التي تسيطر على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.
مواضيع ذات صلة
مناصرو "التيّار" أعلنوا عن إستعدادهم لدعم هذا المرشّح بشرط
lebanon 24
27/11/2025 08:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشّح كسروان من فريق ترامب!
lebanon 24
27/11/2025 08:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
من المقعد الرئاسي إلى المدرجات الشعبية: لفتة إنسانية من رئيسة المكسيك
lebanon 24
27/11/2025 08:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب وقع على أمر رئاسي يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر
lebanon 24
27/11/2025 08:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلي

ديمقراطي

إسرائيل

دونالد

فلسطين

ترامب

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:39 | 2025-11-27
01:18 | 2025-11-27
00:49 | 2025-11-27
00:44 | 2025-11-27
00:37 | 2025-11-27
00:27 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24