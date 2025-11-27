"سنلاحقه قضائياً"... جماعة الإخوان المسلمين: قرار ترامب يهدد أمن أميركا

Advertisement

أكدت جبهة في بقيادة صلاح عبدالحق أنها تسعى جاهدة إلى استخدام كل السبل القانونية المتاحة للطعن بإجراءات الرئيس الأميركي بدء خطوات تصنيف الجماعة كياناً إرهابياً.وطالبت في بيان رسمي أصدرته، في الساعات الأولى من الخميس، بالتمسك بمبادئها الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، والتواصل بشكل مباشر وشفاف مع الممثلين الشرعيين لكل حركة من الحركات التي تسعى إلى تصنيفها، مؤكدة أن القرار يشكّل "سابقة خطيرة" تُقوّض الأميركي والاستقرار الإقليمي.وذكرت أن القرار يُشجّع على حدوث قمع وعقاب جماعي ضد الجهات السياسية الشرعية والملايين المرتبطين بالجماعة من خلال عملها الاجتماعي والديني، زاعمة -حسب البيان- أن تصنيف الإخوان على أنها جماعة إرهابية أمر منفصل تماماً عن الواقع وغير مدعوم بأي أدلة.وقالت الجبهة إن القرار يخدم أجندات خارجية تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ "أميركا أولاً" الذي تبناه واستشهد به مراراً، كما يعكس التأثير المقلق لشبكات الضغط الأجنبية التي تسعى إلى تصدير معاركها السياسية المحلية إلى قرارات ذات صلة بالأمن القومي الأميركي.وأكدت الجبهة -حسب البيان- أن هذا الأمر التنفيذي ينطوي على دوافع سياسية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني موثوق، كما لا يخدم مصالح أو شعبها.