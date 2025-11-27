Advertisement

عربي-دولي

"سنلاحقه قضائياً"... جماعة الإخوان المسلمين: قرار ترامب يهدد أمن أميركا

Lebanon 24
27-11-2025 | 00:44
Doc-P-1447345-638998265264984991.jpg
Doc-P-1447345-638998265264984991.jpg photos 0
أكدت جبهة لندن في جماعة الإخوان المسلمين بقيادة صلاح عبدالحق أنها تسعى جاهدة إلى استخدام كل السبل القانونية المتاحة للطعن بإجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء خطوات تصنيف الجماعة كياناً إرهابياً.
وطالبت الجبهة في بيان رسمي أصدرته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واشنطن بالتمسك بمبادئها الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، والتواصل بشكل مباشر وشفاف مع الممثلين الشرعيين لكل حركة من الحركات التي تسعى إلى تصنيفها، مؤكدة أن القرار يشكّل "سابقة خطيرة" تُقوّض الأمن القومي الأميركي والاستقرار الإقليمي.

وذكرت أن القرار يُشجّع على حدوث قمع وعقاب جماعي ضد الجهات السياسية الشرعية والملايين المرتبطين بالجماعة من خلال عملها الاجتماعي والديني، زاعمة -حسب البيان- أن تصنيف الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية أمر منفصل تماماً عن الواقع وغير مدعوم بأي أدلة.

وقالت الجبهة إن القرار يخدم أجندات خارجية تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ "أميركا أولاً" الذي تبناه الرئيس ترامب واستشهد به مراراً، كما يعكس التأثير المقلق لشبكات الضغط الأجنبية التي تسعى إلى تصدير معاركها السياسية المحلية إلى قرارات ذات صلة بالأمن القومي الأميركي.

وأكدت الجبهة -حسب البيان- أن هذا الأمر التنفيذي ينطوي على دوافع سياسية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني موثوق، كما لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو شعبها.
 
جماعة الإخوان المسلمين

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

الأمن القومي

صباح اليوم

المسلمين

دونالد

04:49 | 2025-11-27
04:42 | 2025-11-27
04:35 | 2025-11-27
04:23 | 2025-11-27
04:20 | 2025-11-27
04:05 | 2025-11-27
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24